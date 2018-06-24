أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية

ظهير فريق الشط، موسى أبوبكر مسعود

وقعت إدارة أهلي طرابلس عقدًا جديدًا مع ظهير فريق الشط، موسى أبوبكر مسعود، في صفقة انتقال حر.

وكانت إدارة أهلي طرابلس وقعت عقود انتدابات جديدة مع أربعة لاعبين جدد، لثلاثة مواسم، وهم: مهاجم المدينة يحيى الزليتني، والمهاجم الدولي بنادي التحدي عامر التاورغي، وجناح أيسر الأهلي بنغازي علي معتوق، والمهاجم المتميز أحمد اكراوع هداف الدوري الليبي والأهلي بنغازي.

كما جددت الإدارة عقد المحترف جونيور مكسيم موسمًا واحدًا، على أن تجرى خلال الفترة المقبلة مراجعة عدد من العقود والاستغناءات عن بعض الأسماء بالإعارة إلى أندية أخرى أو الاستغناء عنهم نهائيًا.

