وصيف صلاح ينتزع صدارة هدافي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 04:50 مساء
هاري كين يحتفل بهدفه المونديالي الخامس في مرمى بنما بروسيا 24 يونيو 2018 (الإنترنت)

انتزع الإنجليزي هاري كين صدارة هدافي مونديال روسيا بعد تسجيله ثلاثة أهداف في اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع بنما اليوم، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، في صدارة هدافي المونديال الروسي، ويتقدم بفارق هدف واحد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 أهداف)، صاحب المركز الثاني، والبلجيكي روميلو لوكاكو (4 أهداف)، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل الإسباني دييغو كوستا، المركز الرابع برصيد ثلاثة أهداف.

وحققت إنجلترا أكبر فوز في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، باكتساحها بنما بستة أهداف مقابل هدف واحد، كما أن هاري كين أنهى موسمه في الدوري الانجليزي وهو ثاتي ترتيب الهدافين بعد المصري محمد صلاح.

تجدر الإشارة إلى أن الألماني ميروسلاف كلوزه، هو الهداف التاريخي لكأس العالم، وسجل خلال مشاركاته في النهائيات 16 هدفا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية
رياضة عالمية
تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»
منوعات
صحف عربية: موقف مجلس النواب من وضع الموانئ النفطية تحت الحماية الدولية
ليبيا
مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعًا
ليبيا
قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا
رياضة عالمية
«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد
رياضة عالمية
تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟