ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 02:49 مساء
سامباولي في الإطار معزول عن تدريبات الأرجنتين (إنترنت)

كشفت تقارير إعلامية مختلفة عن عزل المدير الفني لمنتخب الأرجنتين خورخي سامباولي ليظل في منصبه دون أي صلاحيات تذكر لحين الانتهاء من كأس العالم الجاري في روسيا، بعد أن تعرض «راقصو التانغو» لإهانات بالغة وكادوا يودعون المونديال مبكرًا بعد الخسارة المذلة من كرواتيا (3/0) في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة.

الأرجنتين تواجه نيجيريا في موقعة مصيرية بختام المنافسات الثلاثاء المقبل ولا بديل عن الفوز في انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي ستقام في الموعد نفسه بين كرواتيا وأيسلندا.

وودَّعت الأرجنتين المونديال قبل أن تعيدها نيجيريا بفوزها على أيسلندا بهدفين في الجولة الثانية لتبقي البطاقة الثانية مثيرة ومعلقة بين الأرجنتين ونيجيريا.

ويسعى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ورفاقه إلى قيادة بلاده بوضع الخطة والتشكيل من أجل إحداث نهضة وانتفاضة للرد على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها اللاعبون، حيث وقف الجميع في بلاد التانغو دقيقةً حدادًا على انهيار الكرة في مونديال روسيا.
 
وسيطرت حالة من الفوضى على معسكر الأرجنتين بعد التعادل مع أيسلندا (1-1) والهزيمة من كرواتيا (3-0) لتتوتر العلاقة بين سامباولي واللاعبين.

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