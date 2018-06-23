قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا

نيمار وتياغو سيبفا مع حكم مباراة البرازيل وكوستاريكا (الإنترنت)



أكد مدافع منتخب البرازيل، تياغو سيلفا، أنه تعرض للإهانة من زميله نيمار خلال اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب السيليساو على كوستاريكا 2-0 في الجولة الثانية لمونديال روسيا أمس .

وكشف سيلفا عبر صحيفة غلوبو البرازيلية، أنه بعد أن أعاد الكرة للمنتخب الكوستاريكي، بعد توقف اللعب في الدقيقة 83 بنوع من الروح الرياضية، وجه إليه نيمار كلمات تهينه.

وقال قائد منتخب البرازيل: «مصدوم وحزين من تصرف نيمار، فوجئت بمجرد إعادتي للكرة بتلفظه بالسوء ضدي، أنا هادئ تجاه ما حدث، ولكنني حزين من تصرفه».

وأضاف مدافع باريس سان جيرمان: «رغم هذه الواقعة المؤسفة، سيبقى نيمار شقيقا أصغر بالنسبة لي».

وواصل منتخب السامبا سياسة اعتمدها منذ فترة طويلة في التناوب بين اللاعبين لحمل شارة القيادة، وكانت هذه المرة الشارة من نصيب تياغو سيلفا.

وفازت البرازيل على كوستاريكا بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من كوتينيو ونيمار في الدقيقتين الأولى والسابعة من الوقت بدل الضائع على التوالي.

