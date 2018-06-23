«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد

من مواجهة ألمانيا والسويد 23 يونيو 2018 (الإنترنت)

هدفا قاتلًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، يسجله توني كروز، لينقذ ألمانيا من «شبح» خروج البطل من الدور الأول، ويقوده لفوز صعب على السويد في ثاني جولات المجموعة السادسة من كأس العالم، ويحفظ حظوظ أبطال العالم في الصعود إلى دور الـ16.

لم يفلح الضغط المبكر من جانب الألمان، في فك شفرة الدفاع السويدي الصلب، الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات الألمان، ما مهد لخط هجومه من افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة مباغتة عبر المهاجم أولا تويفونين، الذي سدد كرة ساقطة فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 32.

وعادل لاعب بوروسيا دورتموند ماركو رويس في الدقيقة 48، بعد أن استغل عرضية من جهة اليسار، ليضعها بركبته في الشباك.

وطرد المدافع الألماني جيروم بوتينغ في الدقيقة 82، بعد حصوله على الإنذار الثاني لإعاقته لاعبا سويديا.

ومع الثواني الأخيرة سجل كروس من تسديدة قاتلة سكنت مقص المرمى السويدي، في استمرار لمسلسل الأهداف الحاسمة المتأخرة بالمونديال.

وحقق المنتخب الألماني انتصاره الأول في مونديال روسيا، وأنعش آماله في مواصلة الدفاع عن اللقب، بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك بهدف وحيد.

وتتصدر المكسيك قائمة المجموعة السادسة، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام ألمانيا والسويد، ومن ثم كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة الأخيرة من دون نقاط.

ولم يسبق للمنتخب الألماني الخروج من دور المجموعات في تاريخ مشاركاته في المونديال، ويعود آخر إقصاء من الدور الأول لمونديال 1938.

وستلعب ألمانيا (3 نقاط) أمام كوريا الجنوبية (بلا رصيد)، فيما تواجه السويد (3 نقاط) المكسيك المتصدرة برصيد 6 نقاط، في ختام منافسات المجموعة، الأربعاء.