تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين

أجدابيا، القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 09:10 مساء
نجوم منتخب الأرجنتين في خيبة آمل بعد الخسارة من كرواتيا بثلاثة (أرشيفية: الإنترنت)

بفوز نيجيريا على أيسلندا بهدفين نظيفين، أمس الجمعة، استنشقت جماهير الكرة الأرجنتينية عبير الآمل في التأهل للدور الثاني لمونديال روسيا.

وقدمت نيجيريا بفوزها على أيسلندا  ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للبطولة خدمة كبيرة لميسي ورفاقه الذين قدموا أداءً باهتًا في مباراتي منتخب التانغو السابقتين، فتعادلوا في المباراة الأولى مع أيسلندا 1-1، قبل أن يتذوقوا مرارة الهزيمة الثقيلة أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ثلاث نقاط في الوقت الذي يحتل فيه منتخب كرواتيا الصدارة بست نقاط، بينما تجمد رصيد كل من الأرجنتين وأيسلندا عند نقطة وحيدة.

وبهذه المعطيات يصبح لدى الأرجنتين فرصة في التأهل للدور الثاني بشرط التغلب على منتخب نيجيريا في المباراة الثالثة، شرط فوز كرواتيا أو تعادلها مع أيسلندا، وفي حال فوز أيسلندا على كرواتيا سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثانية رفقة كرواتيا.

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تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
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