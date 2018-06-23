بعد خماسية بلجيكا: نبيل معلول يعترف

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 07:35 مساء
نبيل معلو متأثرًا بعد ترديد النشيد الوطني التونسي 23 يونيو 2018 (الإنترنت)

علق مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، على الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام بلجيكا بنتيجة 2-5 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال روسيا 2018.

وقال معلول عقب انتهاء اللقاء: «كانت مباراة صعبة للغاية. بلجيكا كانت أفضل واستحقت الفوز، والهدف الثالث جاء في وقت سيئ وهذا أثر علينا، ولكن حتى لو سجلت بلجيكا المزيد من الأهداف أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا وسنحاول تحسين أدائنا في المستقبل»، وفقًا لـ«موقع فيفا».

وأضاف: «لا يمكن المقارنة بين قوة منافسينا إنجلترا وبلجيكا، لديهما لاعبون مميزون في البطولة الإنجليزية. هم يلعبون بأساليب مختلفة في بعض الأحيان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
نجوم الدوري الليبي «التاورغي» و«اكراوع» و«الزليتني» و«معتوق» في الأهلي طرابلس.. ...
رياضة محلية
الهلال يصل طرابلس وينتظر الطرف المجهول في نهائي كأس ليبيا
رياضة محلية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
المشري: 3 أسباب تحول دون تنفيذ نتائج «اجتماع باريس»
ليبيا
المشير حفتر يكشف عن موقفه من مشاركة «جماعة الإخوان والمقاتلة» في الانتخابات
ليبيا
بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز صوت الماء المتساقط