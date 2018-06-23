بعد خماسية بلجيكا: نبيل معلول يعترف

نبيل معلو متأثرًا بعد ترديد النشيد الوطني التونسي 23 يونيو 2018 (الإنترنت)

علق مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، على الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام بلجيكا بنتيجة 2-5 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال روسيا 2018.

وقال معلول عقب انتهاء اللقاء: «كانت مباراة صعبة للغاية. بلجيكا كانت أفضل واستحقت الفوز، والهدف الثالث جاء في وقت سيئ وهذا أثر علينا، ولكن حتى لو سجلت بلجيكا المزيد من الأهداف أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا وسنحاول تحسين أدائنا في المستقبل»، وفقًا لـ«موقع فيفا».

وأضاف: «لا يمكن المقارنة بين قوة منافسينا إنجلترا وبلجيكا، لديهما لاعبون مميزون في البطولة الإنجليزية. هم يلعبون بأساليب مختلفة في بعض الأحيان».