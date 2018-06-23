تعرف على ما يقدسه الإسبان ويحرم منتخبهم من متابعة مباريات المونديال

صورة رمزية لغرفة نوم باحد فنادق الإقامة بمونديال روسيا (أرشيفية: الإنترنت)

كشف لاعب المنتخب الإسباني، كوكي، أنه ليس بوسعه هو وزملاؤه في الفريق متابعة بعض مباريات كأس العالم، بسبب تعارضها مع ما يقدسه الشعب الإسباني.

وقال كوكي في مقابلة مع جريدة «الباييس» اليوم: «نحن لا نستطيع التخلي عن بعض من أنماط حياتنا التراثية والتي يتمسك بها الشعب الإسباني من عصور مضت، وفي مقدمتها «القيلولة»، لذلك لم نتمكن من مشاهدة عدد من مباريات المونديال، وخاصة المباراة الأولى التي تتزامن مع فترة القيلولة، والثانية تتزامن مع التدريب، أما المباراة الثالثة فنشاهدها أثناء العشاء».

وتجري في الأيام العادية 3 مباريات في المونديال، الأولى في الساعة 3 ظهرًا بتوقيت موسكو، والثانية في الساعة 6 مساء، والثالثة في الساعة 9 مساء.

