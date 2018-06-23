روسيا ترد على «منشطات» منتخبها في مباراتي السعودية ومصر

من مباراة السعودية وروسيا في مونديال روسيا (أرشيفية: الإنترنت)

نفىت روسيا بشكل رسمي وجود أي اتهامات وجهت للمنتخب الروسي بتعاطي المنشطات، من قبل مراقبي تعاطي المنشطات في الاتحاد الدولي.

وقال وزير الرياضة الروسي السابق، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، فيتالي موتكو، اليوم السبت خلال زيارته المنتخب الروسي: «في العام الماضي فقط، قدم الفريق 300 عينة لاختبارات المنشطات. لا أعلم ما هو المطلوب أكثر من ذلك، هل لفوز المنتخب على السعودية ومصر وإحرازه 8 أهداف في المباراتين؟»، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وكان عدد من وسائل الإعلام، وجماهير السعودية ومصر تفاعلت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مع إشاعة تعاطي المنتخب الروسي المنشطات، فيما دعا البعض لضرورة الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عله يعيد المباراتين.

وأوضح موتكو أن مراقبي تعاطي المنشطات بإمكانهم الحضور واختبار اللاعبين الروس في أي وقت خلال اليوم، فنحن لا نتحكم في الفريق، ولكن الاتحاد الدولي هو من يتحكم به».

وكرر موتكو نفيه الاتهامات، بأن روسيا كانت متورطة في نظام ممنهج لتعاطي المنشطات في البلاد، وقال: «هذا افتراء ومحاولة لتشويه سمعة الرياضة الروسية».