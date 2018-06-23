المغرب تنفي نيتها مشاركة الجزائر في استضافة المونديال

منتخب المغرب يحمل علم بلاده (أرشيفية: الإنترنت)

نفت المغرب على لسان الناطق الرسمي باسم حكومتها، مصطفى الخلفي، ما يشاع من أخبار تناقلها عدد من وسائل الإعلام المختلفة، حول وجود نية تقديم ملف بين المغرب والجزائر لتنظيم كأس العالم.

وأوضح مصطفى الخلفي أن موضوع تقديم ملف بين المغرب والجزائر لاستضافة مونديال 2030 لم يتم تداوله في اجتماع الحكومة الأخير.

يذكر أن إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة عن إمكانية اتحاد بلدان المغرب العربي في ملف واحد من أجل استضافة الحدث العالمي مستقبلًا، وذلك بعد خسارة المغرب في استضافة كأس العالم 2026، حيث أطلق برلمانيون تونسيون مبادرة للمطالبة بتقديم ملف مشترك بين الدول المغاربية (تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا) لاستضافة مونديال 2030.