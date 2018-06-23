تونس تلحق بالخروج المخيب للعرب في كأس العالم بروسيا

جانب من مباراة تونس وبلجيكا في المونديال (إنترنت)

لحق منتخب تونس بأشقائه العرب وودع كأس العالم المقامة في روسيا بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام بلجيكا (5/2) في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السابعة.

يبقى «نسور قرطاج» بلا رصيد وتظل المباراة الثالثة أمام بنما تحصيلا حاصلا، كما هو الحال مع مصر والسعودية اللذين يلتقيان الإثنين المقبل في ختام الدور الأول عن المجموعة الأولى، ليودعان البطولة بعدها مباشرة، في حين يبقى للمغرب لقاء ثالث وأخير صعب أمام إسبانيا المرشح بقوة للقب.

لم يقدم الرباعي مصر والسعودية والمغرب وتونس أي مردود ايجابي يعكس تفوق الكرة العربية، رغم كونها المرة الأولى التي يتأهل فيها أربعة منتخبات عربية.