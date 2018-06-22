المنتخب النيجيري يؤكد صعود كرواتيا ويعيد الأمل للأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يونيو 2018, 07:38 مساء

حقق المنتخب النيجيري فوزا ثمينا على نظيره الأيسلندي بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وبهذا الفوز ضمن منتخب كرواتيا الصعود إلى دور الـ«16» بينما يحتاج المنتخب النيجيري إلى نقطة من مبارته أمام الأرجنتين التي عاد إليها أمل البقاء في المونديال بعد خسارة أيسلندا بشرط أن تفوز ميسي ورفاقه على نيجيريا وتتعادل أيسلند مع كرواتيا.  

سجل هدفي المنتخب النيجيري لهذا الفوز إلى ثنائية المهاجم الرائع أحمد موسى في الدقيقتين 49 و74 من زمن اللقاء.

ورفع المنتخب النيجيري بهذا الانتصار رصيده إلى 3 نقاط في وصافة المجموعة، خلف المنتخب الكرواتي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط والفائز أمس على الأرجنتين 3-0.

وأصبحت حظوظ المنتخب النيجيري كبيرة في العبور لدور الـ16 إذا تغلب على المنتخب الأرجنتيني في الجولة المقبلة أو تعادل مع زملاء ليونيل ميسي، في حالة خسارة المنتخب الأيسلندي من كرواتيا.

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