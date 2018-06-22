بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة

كوتينيو يحتفل بهدفه في مرمى كوستاريكا اليوم الجمعة

كسر البرازيل عقدة التعادل في الوقت بدل الضائع، حين أنقذ فيليبي كوتينيو ونيمار منتخب بلدهما من فخ تعادل ثانٍ في مونديال روسيا بتسجيلهما الجمعة، هدفي الفوز في الوقت الضائع في مرمى كوستاريكا 2- صفر في مباراة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وكانت البرازيل تحتاج للفوز بعد تعادلها المخيِّب في الجولة الأولى مع سويسرا (1-1)، حيث فرضت سيطرتها وشخصيتها طوال الـ90 دقيقة على الفريق المنافس الذي بدا متماسكًا دفاعيًا أمام نجوم البرازيل الذين وصلوا للمرمى أكثر من مرة دون تسجيل.

وانتظر أبطال العالم 5 مرات حتى الوقت بدل الضائع للتمكن من كسر التكتل الدفاعي الكوستاريكي ومهارة حارس مرماه كيلور نافاس، بهدف لكوتينيو (90+1) تبعه هدف ثانٍ لنيمار بعد ست دقائق، ليحقق السيليساو فوزه الأول في المونديال الروسي.