كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية

من لقاء الأرجنتين وكرواتيا 21 يونيو 2018 (الإنترنت)

بلغ المنتخب الكرواتي الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1998، وعقد وضع نظيره الأرجنتيني باكتساحه 3-صفر الخميس في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال روسيا.

وكانت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، مطالبة بالفوز بعد اكتفائها بالتعادل 1-1 مع ايسلندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، لكنها أذلت الخميس على يد كرواتيا بثلاثية أنتي ريبيتش (53) ولوكا مودريتش (80) وايفان راكيتيتش (1+90).

وتأهلت كرواتيا الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 1998 حين فاجأت العالم بوصولها الى نصف النهائي في مشاركتها الأولى بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا.

ورفعت كرواتيا رصيدها الى 6 نقاط، نتيجة فوزها في الجولة الاولى على نيجيريا 2-صفر، وباتت رابع المتأهلين الدور الدور ثمن النهائي بعد روسيا المضيفة والاوروغواي وفرنسا.

وفي المقابل، أصبحت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي كان الحاضر الغائب في لقاء الخميس بعد أن فوت ايضا فرصة الفوز على ايسلندا باهداره ركلة جزاء، مهددة بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للمرة الأولى منذ 2002.

وستتعقد مهمة فريق المدرب خورخي سامباولي كثيرا في حال فوز ايسلندا على نيجيريا الجمعة في ختام الجولة الثانية لأن المنتخب الاسكندنافي سيرفع رصيده الى 4 نقاط قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد كرواتيا، مقابل نقطة للارجنتين التي تواجه نيجيريا في مباراتها الأخيرة.

وشاءت الصدف أن يتقاطع طريق كرواتيا والأرجنتين في الدور الأول من النهائيات للمرة الأولى منذ 1998، لكن حينها فاز "البيسيليستي" 1-صفر وواصل طريقه حتى ربع النهائي، فيما حققت كرواتيا المفاجأة بعد تأهلها كثانية المجموعة ونالت المركز الثالث في أول مشاركة لها بعد الانفصال عن يوغوسلافيا.

وشكلت المباراة ضد كرواتيا اختبارا حقيقيا لقدرة الأرجنتين على المنافسة، لكنها سقطت فيها بعدما تفوق راكيتيتش على زميله في النادي الكاتالوني ميسي الذي كان يواجه ايضا غريميه في ريال مدريد مودريتش وماتيو كوفاسيتش.