مبابي يقود فرنسا إلى ثمن نهائي المونديال بهدف في البيرو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 21 يونيو 2018, 08:21 مساء
كيليان موبابي يسجل هدف تأهل فرنسا في مرمى البيرو 21 يونيو 2018 (الإنترنت)

بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم الدور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2018، بفوزه على البيرو 1-صفر الخميس في يكاتيرينبورغ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وتمكن أصغر لاعبي المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، وقاد منتخب بلاده الى فوزه الثاني تواليًا بعد أول على أستراليا، فتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الدنمارك التي تعادلت مع أستراليا 1-1 اليوم. وودعت البيرو النهائيات بخسارتها الثانية تواليًا عقب أول هزيمة  أمام الدنمارك بالنتيجة ذاتها.

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