Atwasat

علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 12:06 مساء
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى
علماء روس يعتمدون على دراسة علمية باستخدام معادلة خوارزمية تعمل عن طريق الذكاء الصناعي لاكتشاف الجينات المرتبطة بسرطان الخلية الكلوية (الإنترنت)
alwasat radio

توصل فريق من العلماء الروس إلى أن استخدام مزيج من الأدوية التقليدية لعلاج السرطان مع بعض مضادات التجلط، يمكن أن تزيد من فعالية علاج السرطان، وذلك بعدما نجحوا في تحديد الجينات المرتبطة بأشرس أنواع السرطان التي تصيب الكلى.

واعتمد العلماء على دراسة علمية، باستخدام معادلة خوارزمية تعمل عن طريق الذكاء الصناعي، حسب «دويتشه فيله».

يذكر أن سرطان الخلية الكلوية هو أشرس الأنواع الفرعية من سرطان الكلى، ولا يزيد متوسط العمر المتوقع لمرضى هذا المرض الخبيث على خمس سنوات، فيما تلاحظ زيادة أعداد المصابين بهذا المرض في السنوات الأخيرة، ورغم توافر كمية كبيرة من البيانات عن هذا المرض، إلا أنه لا توجد معلومات كافية عن الجينات البشرية المسؤولة عن الإصابة به.

- طريقة جديدة غير جراحية لتشخيص سرطان الكلى

فيما تعد سرطانة الخلايا الكلوية أكثر أنواع سرطانات الكلى شيوعًا لدى البالغين، وقد تحدث الإصابة بأنواع أخرى أقل شيوعًا من سرطانات الكلى، فعلى سبيل المثال، يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة لنوع من أنواع سرطان الكلى يُسمى وَرَم ويلمز، وفق «مايو كلينك».

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «ساينتيفيك ريبورتس»، درس الفريق البحثي من مختبر المعلوماتية الحيوية في روسيا 456 عينة من خلايا سرطانية كلوية قبل إخضاعها للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي بمواسطة معادلة خوارزمية للمعلوماتية الحيوية عن طريق سلسلة مقارنات شملت 2000 نمط جيني مختلف، حسب «دويتشه فيله».

التجمعات الجينية
وأجريت الدراسة على عدة مراحل، إذ تم في البداية فحص مجموعات من التجمعات الجينية لفهم العوامل التي تؤثر في مسار المرض، ثم تحديد الجينات التي ترتبط بنمو الخلايا السرطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن استخدام مزيج من الأدوية التقليدية لعلاج السرطان مع بعض مضادات التجلط يمكن أن تزيد من فعالية علاج السرطان، كما أن هناك دلائل على أن دواء هيبارين الذي يشيع استخدامه لعلاج الانسدادات التجلطية لدى مرضى السرطان، يسهم في إطالة عمر المرضى والحد من الأنشطة الانبثاثية للسرطان.

ويقول الباحث غريغوري بوزانوف، من مختبر المعلوماتية الحيوية، في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في العلوم الطبية، إن «بعض هذه الجينات التي تم اكتشافها ربما تؤثر على فعالية أدوية علاج الأورام، وسوف تساعد هذه المعلومات التي توصلنا إليها، في تحديد أفضل العلاجات لمرضى الأورام الخبيثة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
التهاب السحايا.. الأسباب والأعراض والعلاج
التهاب السحايا.. الأسباب والأعراض والعلاج
تطوير طرق لمعالجة الأعضاء المتضررة من حوادث طارئة
تطوير طرق لمعالجة الأعضاء المتضررة من حوادث طارئة
أخصائي تغذية: استخدام البروتين والكيرياتين قد يسبب فشلا كلويا (فيديو)
أخصائي تغذية: استخدام البروتين والكيرياتين قد يسبب فشلا كلويا ...
تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020
تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020
السكتة الصغرى.. علامات أولية تشي بالسكتة الدماغية الكبرى
السكتة الصغرى.. علامات أولية تشي بالسكتة الدماغية الكبرى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها
10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها...
كم ساعة من النوم تحتاجها حتى لا يصيبك ألزهايمر؟
كم ساعة من النوم تحتاجها حتى لا يصيبك ألزهايمر؟...
حفز عمل دماغك بهذه المواد الغذائية
حفز عمل دماغك بهذه المواد الغذائية...
جزيرات البنكرياس توفر علاجا ناجعا لمرضى السكري
جزيرات البنكرياس توفر علاجا ناجعا لمرضى السكري...
ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه
ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه...
المزيد
كبيرة علماء «منظمة الصحة» تكشف خطأ فادحا يتعلق بـ«كورونا»
كبيرة علماء «منظمة الصحة» تكشف خطأ فادحا يتعلق بـ«كورونا»...
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى...
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك...
السكتة الصغرى.. علامات أولية تشي بالسكتة الدماغية الكبرى
السكتة الصغرى.. علامات أولية تشي بالسكتة الدماغية الكبرى...
تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020
تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط