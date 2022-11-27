علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

توصل فريق من العلماء الروس إلى أن استخدام مزيج من الأدوية التقليدية لعلاج السرطان مع بعض مضادات التجلط، يمكن أن تزيد من فعالية علاج السرطان، وذلك بعدما نجحوا في تحديد الجينات المرتبطة بأشرس أنواع السرطان التي تصيب الكلى.

واعتمد العلماء على دراسة علمية، باستخدام معادلة خوارزمية تعمل عن طريق الذكاء الصناعي، حسب «دويتشه فيله».

يذكر أن سرطان الخلية الكلوية هو أشرس الأنواع الفرعية من سرطان الكلى، ولا يزيد متوسط العمر المتوقع لمرضى هذا المرض الخبيث على خمس سنوات، فيما تلاحظ زيادة أعداد المصابين بهذا المرض في السنوات الأخيرة، ورغم توافر كمية كبيرة من البيانات عن هذا المرض، إلا أنه لا توجد معلومات كافية عن الجينات البشرية المسؤولة عن الإصابة به.

- طريقة جديدة غير جراحية لتشخيص سرطان الكلى

فيما تعد سرطانة الخلايا الكلوية أكثر أنواع سرطانات الكلى شيوعًا لدى البالغين، وقد تحدث الإصابة بأنواع أخرى أقل شيوعًا من سرطانات الكلى، فعلى سبيل المثال، يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة لنوع من أنواع سرطان الكلى يُسمى وَرَم ويلمز، وفق «مايو كلينك».

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «ساينتيفيك ريبورتس»، درس الفريق البحثي من مختبر المعلوماتية الحيوية في روسيا 456 عينة من خلايا سرطانية كلوية قبل إخضاعها للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي بمواسطة معادلة خوارزمية للمعلوماتية الحيوية عن طريق سلسلة مقارنات شملت 2000 نمط جيني مختلف، حسب «دويتشه فيله».

التجمعات الجينية

وأجريت الدراسة على عدة مراحل، إذ تم في البداية فحص مجموعات من التجمعات الجينية لفهم العوامل التي تؤثر في مسار المرض، ثم تحديد الجينات التي ترتبط بنمو الخلايا السرطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن استخدام مزيج من الأدوية التقليدية لعلاج السرطان مع بعض مضادات التجلط يمكن أن تزيد من فعالية علاج السرطان، كما أن هناك دلائل على أن دواء هيبارين الذي يشيع استخدامه لعلاج الانسدادات التجلطية لدى مرضى السرطان، يسهم في إطالة عمر المرضى والحد من الأنشطة الانبثاثية للسرطان.

ويقول الباحث غريغوري بوزانوف، من مختبر المعلوماتية الحيوية، في تصريحات للموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في العلوم الطبية، إن «بعض هذه الجينات التي تم اكتشافها ربما تؤثر على فعالية أدوية علاج الأورام، وسوف تساعد هذه المعلومات التي توصلنا إليها، في تحديد أفضل العلاجات لمرضى الأورام الخبيثة».