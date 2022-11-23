أخصائي تغذية: استخدام البروتين والكيرياتين قد يسبب فشلا كلويا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

مع وجود مئات المكملات الغذائية في السوق وانتشار موضة الاعتماد على المكملات الغذائية للحصول على جسم رياضي متناسق يلجأ البعض لتناول بعض المكملات مثلا البروتين والكرياتين لتساعدهم على تحقيق هدفهم في الحصول على جسم رياضي وعضلات قوية دون الرجوع إلى طبيب مما يتسبب في مشكلات عديدة مثل الجلطات وارتفاع ضغط الدم وتوقف القلب والوفاة في بعض الحالات وذلك بحسب موقع يوتيوب.

ويقول أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إن هناك خطورة كبيرة وأضرارا بالغة لتناول المكملات الغذائية دون الرجوع إلى طبيب ومعرفة التاريخ المرضي الكامل للشخص وكتلة الدهنية وعمره ونوعه ذكرا أو أنثى وتحديد الجرعة والالتزام بها مع مراجعة جميع الأدوية التي يتناولها الشخص لأن هناك الكثير من العقاقير يتعارض تناولها مع الكرياتين والبروتين وقد تؤدي إلي حدو فشل كلوي أو ارتفاع شديد في ضربات القلب أو هبوط مفاجئ في الدورة الدموية لذلك يجب مراجعة طبيب قبل الإقبال على تناول أي نوع من هذه الأدوية ومراجعته ومتابعته بصفة مستمرة ليحدد توقفها أو الاستمرار عليها.

ويضيف الدكتور راضي إن هناك البعض يلجأ لاستخدام البروتين من نفسه دون العودة إلى طبيب معتقدا أن هذه الجرعة سوف تعوض تناوله للوجبات التي تحتوي على بروتين دون زيادة وزن غافلا عن أضراره الكثير إن جرى تناوله دون مراجعة، فالإفراط في تناول البروتين يتسبب في ارتفاع نسبة الحمضية في الدم، التي تتسبب في ظهور الكثير من الأعراض المرضية، منها ألم في المفاصل، خمول وإرهاق دائم، انخفاض في ضغط الدم، ضعف وإجهاد، صداع نصفي، تساقط الشعر، مشاكل في البشرة، نزيف اللثة، مشاكل في الجهاز الهضمي، ضعف المناعة، ويصبح الفرد بيئة خصبة للأمراض.

ويحذر الدكتور راضي من أخذ النصيحة من الأصدقاء أو تقليدهم في أخذ نفس كميات المكملات الغذائية وتحديد أنواعها وفقًا لتجربة الآخرين دون الرجوع إلى طبيب لأن كل شخص يختلف عن الآخر في احتياجاته الغذائية وقد يتسبب ذلك في حدوث أمراض كثيرة بسبب عدم التنبه لخطورة هذه المكملات.





أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي