التهاب السحايا.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بوابة الوسط

بعد إعلان مركز سبها الطبي وفاة طفل بسبب التهاب السحايا وإصابة آخرين، إليكم أسباب حدوث هذا المرض وأعراضه وكيفية العلاج منه.

التهاب السحايا هو مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية وفق صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا في «فيسبوك».

وغالبا ما ينجم التهاب السحايا البكتيري عند الأطفال الرضع والأطفال الأكبر سنا عن بكتيريا تتواجد في الجهاز التنفسي، أما عند حديثي الولادة فتنجم عن عدوى بكتيرية في مجرى الدم.

وعلى الرغم من أن التهاب السحايا يمكن أن يحدث في جميع الأطفال، إلا أن خطر الإصابة يزداد على وجه الخصوص عند الأطفال المصابين بفقر الدم، كما أن الأطفال الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، مثل أولئك المصابين بنقص المناعة المكتسب، أو الذين يتلقون العلاج الكيميائي، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا.

ومن أبرز العلامات التي تكشف إصابة الطفل بالتهاب السحايا ما يلي وذلك وفقا لموقع «الكونسولتو».

- ارتفاع شديد مفاجئ في درجة الحرارة.

- البكاء المستمر.

- فقدان ملحوظ بالشهية.

- الدوخة.

- القيء.

- تيبس الجسم والرقبة.

- تورم في منطقة اليافوخ لدى الرضع.

- اضطرابات شديد في النوم.

- الخمول.

- فرك العين المتكرر.

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عوامل تزيد من خطر الإصابة

هناك عدد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب السحايا لدى الأطفال والتي تتمثل فيما يلي:

- إهمال تناول التطعيمات والتي تقي من الكثير من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الإصابة بالتهاب السحايا.

- عدم الاهتمام بالنظافة أو العيش في بيئة غير نظيفة تسمح للطفل بالتعرض للكثير من البكتريا والفطريات والطفيليات، مما يعرضه التقاط أي عدوى تؤدي إلى التهاب السحايا.

- عدم الاهتمام بنظافة وسلامة الغذاء الذي يحصل عليه الطفل والذي قد يتسبب في إصابته بالعديد من أنواع العدوى.

- شرب الطفل للمياه الملوثة والتي لم تحظَ بالقدر الكافي من التنقية قد يكون أحد العوامل التي تسبب الإصابة بالتهاب السحايا.

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