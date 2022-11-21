تعرف إلى وصفة الجدات لتخفيف ألم تشنجات الساقين

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن لوضع قطعة من الصابون تحت أغطية السرير قبل النوم، الحد من تشنجات الساقين في الليل، وهي وصفة قديمة توصي بها الجدات.

وتعد التقلصات والتشنجات العضلية المؤلمة للساق، مشكلة مألوفة لدى الكثيرين، خاصة من يمارسون الكثير من التمارين الرياضية، وفق «دويتشه فيله».

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وغالبًا ما تحدث هذه التشنجات أو التقلصات في الليل وتحرم المرء من النوم، لكن كثيرًا ما يتم الحديث عن علاج منزلي يعود إلى زمن الجدات وربما قد سمعت عنه من قبل، وهو تغليف قطعة من صابون «الخثارة» بقطعة قماش قطنية ووضعها تحت أغطية السرير بالقرب من الساقين طوال الليل، ومع تكرار هذه الحيلة، قد تقلل من آلامك بعد وقت قصير فقط.

العلاج المنزلي

ويؤكد كثيرون على فعالية هذه الحيلة من العلاج المنزلي، التي لم يتم إثباتها علميًا حتى الآن.