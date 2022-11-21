تعرف إلى وصفة الجدات لتخفيف ألم تشنجات الساقين...

يمكن لوضع قطعة من الصابون تحت أغطية السرير قبل النوم، الحد من تشنجات الساقين في الليل، وهي وصفة قديمة توصي بها الجدات.
وتعد التقلصات والتشنجات العضلية المؤلمة للساق، مشكلة مألوفة لدى الكثيرين، خاصة من يمارسون الكثير من التمارين الرياضية، وفق «دويتشه فيله».
وغالبًا ما تحدث هذه التشنجات أو التقلصات في الليل وتحرم المرء من النوم، لكن كثيرًا ما يتم الحديث عن علاج منزلي يعود إلى زمن الجدات وربما قد سمعت عنه من قبل، وهو تغليف قطعة من صابون «الخثارة» بقطعة قماش قطنية ووضعها تحت أغطية السرير بالقرب من الساقين طوال الليل، ومع تكرار هذه الحيلة، قد تقلل من آلامك بعد وقت قصير فقط.
العلاج المنزلي
ويؤكد كثيرون على فعالية هذه الحيلة من العلاج المنزلي، التي لم يتم إثباتها علميًا حتى الآن.
لكن تقريرًا نشر على موقع مجلة «فوكس» الألمانية، أشار إلى أن التفسير العلمي للتأثير الإيجابي للصابون في التخفيف من التشنجات العضلية في الساقين، يعود بالأساس إلى اختلال توازن الصوديوم أو الماغنيسيوم في الجسم، مما قد يؤدي أيضًا إلى ظهور تقلصلت في الساق ولهذا قد يساعد المحتوى العالي من أملاح الصوديوم الموجودة في الصابون، في التخفيف من الألم.
طرق للوقاية
وتوجد عدة طرق للوقاية من حدوث تشنجات في القدم، وفق «ويب طب».
-ممارسة الرياضة غير الشاقة، وارتداء أحذية رياضية مناسبة.
-اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والماغنيسيوم.
-الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الكثير من السوائل.
-تغيير أي دواء يسبب حدوث التشنجات بعد استشارة الطبيب.
-القيام بتمارين التمدد لتليين العضلات وتحميتها قبل البدء بأي تمرين رياضي.
تعليقات