وزير الصحة يؤكد تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة والكشف المبكر على الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، تعليماته بتوفير الاحتياجات اللازمة لإجراء العمليات للمرضى ضعاف السمع المسجلين في سجلات الانتظار، لدى وحدة زراعة القوقعة والسمعيات بمركز الجراحات التخصصية الهواري.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الثلاثاء، مع رئيس الوحدة، الدكتور حسين الخمري، لمناقشة أوضاع ضعاف السمع المسجلين في سجلات الانتظار لإجراء عمليات زراعة القوقعة، وفق صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في «فيسبوك».

وجاء في بيان على الصفحة، الذي كان عنوانه «وزير الصحة يتابع عملية علاج 79 مريضًا من ضعاف السمع»: «أصدر السيد الوزير في هذا الإطار تعليماته بتوفير الاحتياجات اللازمة لإجراء هذه العمليات للمرضى من أجهزة ومعدات وأدوات وأجهزة تحفيز العصب السمعي».

وتابع: «كما أكد السيد الوزير على تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة وبرنامج الكشف المبكر على طلاب المدارس الذين يعانون من ضعف السمع لكي يتسنى علاجهم مبكرًا، وذلك من خلال التعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالوزارة ووزارة التعليم».

