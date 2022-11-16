Atwasat

وزير الصحة يؤكد تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة والكشف المبكر على الطلاب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 01:07 مساء
وزير الصحة يؤكد تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة والكشف المبكر على الطلاب
اجتماع وزير الصحة ورئيس وحدة زراعة القوقعة بمركز الهواري (فيسبوك)
alwasat radio

أصدر وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، تعليماته بتوفير الاحتياجات اللازمة لإجراء العمليات للمرضى ضعاف السمع المسجلين في سجلات الانتظار، لدى وحدة زراعة القوقعة والسمعيات بمركز الجراحات التخصصية الهواري.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الثلاثاء، مع رئيس الوحدة، الدكتور حسين الخمري، لمناقشة أوضاع ضعاف السمع المسجلين في سجلات الانتظار لإجراء عمليات زراعة القوقعة، وفق صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في «فيسبوك».

وجاء في بيان على الصفحة، الذي كان عنوانه «وزير الصحة يتابع عملية علاج 79 مريضًا من ضعاف السمع»: «أصدر السيد الوزير في هذا الإطار تعليماته بتوفير الاحتياجات اللازمة لإجراء هذه العمليات للمرضى من أجهزة ومعدات وأدوات وأجهزة تحفيز العصب السمعي».

وتابع: «كما أكد السيد الوزير على تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة وبرنامج الكشف المبكر على طلاب المدارس الذين يعانون من ضعف السمع لكي يتسنى علاجهم مبكرًا، وذلك من خلال التعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالوزارة ووزارة التعليم».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»

بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
الاتحاد النسائي الرياضي لـ«بوابة الوسط»: نطلب دعم وزارة الرياضية الغائب منذ عامين

الاتحاد النسائي الرياضي لـ«بوابة الوسط»: نطلب دعم وزارة الرياضية الغائب منذ ...
باتيلي من سبها: البلد سيتفكك لو استمرت المراحل الانتقالية.. وهناك دول انقسمت مثل يوغسلافيا

باتيلي من سبها: البلد سيتفكك لو استمرت المراحل الانتقالية.. وهناك دول انقسمت مثل...
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
لهذه الأسباب يجب عليك الاستيقاظ مبكرا
لهذه الأسباب يجب عليك الاستيقاظ مبكرا
جزيرات البنكرياس توفر علاجا ناجعا لمرضى السكري
جزيرات البنكرياس توفر علاجا ناجعا لمرضى السكري
وفاة مراهقة تثير الجدل مجددا حول الحق في الإجهاض بالمغرب
وفاة مراهقة تثير الجدل مجددا حول الحق في الإجهاض بالمغرب
علاج ألزهايمر المنتظر.. فشل تجارب «غانتيروماب»
علاج ألزهايمر المنتظر.. فشل تجارب «غانتيروماب»
علاج جنين من اضطراب نادر مميت قبل الولادة
علاج جنين من اضطراب نادر مميت قبل الولادة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ندوة توعوية عن سرطان الثدي بجامعة عمر المختار
ندوة توعوية عن سرطان الثدي بجامعة عمر المختار...
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من ......
10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها
10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها...
كم ساعة من النوم تحتاجها حتى لا يصيبك ألزهايمر؟
كم ساعة من النوم تحتاجها حتى لا يصيبك ألزهايمر؟...
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من ......
المزيد
ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه
ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه...
وزير الصحة يؤكد تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة والكشف المبكر على الطلاب
وزير الصحة يؤكد تفعيل البرنامج الوطني لزراعة القوقعة والكشف ......
«منظمة الصحة العالمية» توصي بالتلامس الجلدي بين الأم وحديثي الولادة
«منظمة الصحة العالمية» توصي بالتلامس الجلدي بين الأم وحديثي ......
علاج جنين من اضطراب نادر مميت قبل الولادة
علاج جنين من اضطراب نادر مميت قبل الولادة...
علاج ألزهايمر المنتظر.. فشل تجارب «غانتيروماب»
علاج ألزهايمر المنتظر.. فشل تجارب «غانتيروماب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط