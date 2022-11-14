علاج ألزهايمر المنتظر.. فشل تجارب «غانتيروماب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة الأدوية السويسرية روش، الاثنين، فشل تجارب المرحلة الثالثة من دراسة علاج غانتيروماب في تحقيق أهدافها، ما يمثل انتكاسة أخرى في تجربة كلينيكية لعلاج لمرض ألزهايمر.

وقالت المجموعة في بيان إن هذا العلاج التجريبي لم يحقّق أهدافه الأساسية في دراسة سريرية من مرحلتين سمّيتا غراديويت 1 وغراديويت 2 (Graduate I وGraduate II) حول إبطاء التدهور المعرفي لدى أشخاص يعانون شكلا خفيفا من المرض، وفق «فرانس برس».

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وأظهرت الدراسات الخاصة بهذا العلاج التجريبي تباطؤا في التدهور المعرفي لدى المرضى الذين ما زالوا في مرحلة مبكرة من المرض لكنه «غير دال إحصائيا» كما أوضحت المجموعة السويسرية.

وتخطّط مجموعة روش لتقديم البيانات خلال مؤتمر طبي حول مرض ألزهايمر من المقرر عقده في سان فرانسيسكو في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، للمساعدة في تقدم العمل على علاج لهذا «المرض المعقد»، على ما أعلن في بيان ليفي غارواي، كبير المسؤولين الطبيين ومدير تطوير المنتجات في الشركة.

وشملت التجارب التي استمرت أكثر من 27 شهرا، 1965 شخصا في 30 بلدا.