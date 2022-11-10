إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط

سحبت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، رخصتي شركتين للصناعات الدوائية على خلفية توزيعهما مكونات مستخدمة في أدوية سائلة على صلة بموجة وفيات لأطفال أخيرا في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة حالات قصور كلوي حاد منذ شهر أغسطس أودت بحياة حوالي مئتي طفل وأدت إلى فتح تحقيق وحظر بيع أو وصف أنواع من الأدوية السائلة، وفق «فرانس برس».

ومنعت السلطات الصحية شركتي «بي تي ميغا سيتيا أغونغ كيميا» و«بي تي تيرتا بوانا كيميندو» من توزيع مكونات دوائية بعد رصد وجود مادتي إثيلين غليكول وثنائي إثيلين غليكول، وهما منتجان يحملان خطورة محتملة، في شحناتهما من بروبيلين غليكول، وفق ما قال رئيس وكالة السلامة الصحية بيني لوكيتو للصحفيين.

إتلاف المنتجات

ويُستخدم المكونان المذكوران في منتجات صناعية بينها مضادات التجمد، كما جرى ربطها بحالات قصور كلوي سُجلت أخيرا.

وأشار لوكيتو إلى سحب رخص التوزيع المعطاة للشركتين بسبب «عدم مطابقة المواصفات الرسمية»، مضيفا «هما توزعان منتجات ملوثة بإثيلين غليكول وثنائي إثيلين غليكول. كما لم تجريا أي عملية تدقيق لضمان جودة السوائل».

كما أمرت الوكالة الصحية الإندونيسية بسحب أدوية سائلة تابعة لشركتين دوائيتين هما «بي تي سامكو فارما» و«بي تي سيوبروس فارما»، بعدما كشفت فحوص وجود آثار لهاتين المادتين الخطرتين في منتجاتهما.

وأمرت الوكالة أيضا بإتلاف منتجات من هاتين الشركتين تحمل آثارا لإثيلين غليكول وثنائي إثيلين غليكول.