10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها

القاهرة - بوابة الوسط

يرغب متبعو الحميات الغذائية المختلفة التخلص من وزن الجسم الزائد بشكل سريع مما يدفعهم أحيانا لاتباع بعض العادات الخاطئة مما يجعل عملية خسارة الوزن تمتد لأشهر طويلة على الرغم من الأنظمة القاسية القائمة على الحرمان وتقليل السعرات الحرارية.

لذلك نقدم إليكم أبرز العادات الخاطئة عند اتباع حمية لخسارة الوزن، وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

في البداية يقول الدكتور راضي: الهدف الرئيسي من اتباع حمية غذائية هو فقدان الوزن مع عدم اكتسابه وعودته مرة أخرى وتحول الحمية إلى نظام حياة سهل اتباعه والاستمرار عليه لكن هناك بعض العادات الخاطئة المرسخة في أذهان البعض تجعلهم يعيقون أنفسهم في خسار الوزن الزائد وعلى العكس يمكنهم اكتساب وزن إضافي مع احتمالية تعرض أجسامهم إلى أمراض مثل السكري والضغط.

ويسرد أخصائي التغذية العلاجية بعض هذه الأخطاء ومنها ما يلي:

حمية طعام محدد

- اتباع حمية غذائية محددة بنوع واحد من الطعام، مثل حمية الجريب فروت، أو حمية الملفوف، أو حمية الحساء، يؤدي إلى إنقاص الوزن على المدى القصير، لكن على المدى الطويل فإن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ، ما يؤدي إلى بطء حرق الدهون، كما ينعكس بالسلب على الجسم، نتيجة افتقاره إلى الكثير من العناصر الغذائية.

تخطي وجبة الأفطار

- يقول الدكتور محمد راضي إن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ولكن مع وجود العديد من المهام الأخرى التي تتنافس على انتباهك، فقد تقرر أنه ليس لديك وقت لتناول الطعام وعندما تتخطى وجبات الطعام، يبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ، بالإضافة إلى أن وجبة الإفطار تمنحك تلك الدفعة من الطاقة التي تحتاجها في يومك.

- يضيف راضي إن هناك دراسة أجريت على تلاميذ المدارس الصينية وأن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار اكتسبوا وزنا أكبر بشكل ملحوظ خلال فترة عامين من أولئك الذين تناولوا وجبة الصباح.

تخطي وجبة العشاء

- يؤدي تخطي وجبة العشاء إلى صعوبة الحصول على بطن مسطحة، حيث يسعى الشخص لتناول الكثير من الأطعمة على مدار اليوم، أو الجوع في منتصف الليل وكلا الأمرين لا يفيد إنقاص الوزن، لذا، يوصي خبراء التغذية بتبكير موعد وجبة العشاء، وليس تخطيها نهائيا.

تناول الطعام بسرعة

- يقول دكتور راضي إذا تناولت وجبتك في 10 دقائق أو أقل، فقد ينتهي بك الأمر بتناول الطعام أكثر مما تحتاج، وفي دراسة أجريت على 3200 رجل وامرأة، وجد باحثون يابانيون أن تناول الطعام بسرعة كبيرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن.

الاعتماد على العصائر

- يعتمد بعض الأشخاص على العصائر للتخلص من الوزن الزائد خلال فترة قصيرة، لكن نتيجة عدم احتوائها على البروتين والألياف الغذائية الموجودة في ثمرات الفاكهة نفسها، يفقد متبعو ذلك النوع من الدايت الماء والعضلات في الجسم وليس الدهون.

التخلي عن الكربوهيدرات

- هناك اعتقاد خاطئ بأن التخلي عن الكربوهيدرات نهائيًا يساعد على النحافة، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث ينصح بتبديل المنتجات التي تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، مثل الدقيق الأبيض، بمنتجات تحتوي على كربوهيدرات معقدة مثل النخالة، فعلى سبيل المثال، تحتوي شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة على 4 غرامات من البروتين، و3 من الألياف الغذائية، في حين تخلو من السكر، لذا، تعد مفيدة لإنقاص الوزن.

التخلص من الدهون

- ليست جميع الدهون غير مفيدة، فهناك الدهون الصحية، مثل الزيوت النباتية، وأبرزها زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، وجميع هذه الأطعمة الدهنية تسهم في إسراع عملية التخلص من الوزن الزائد.

كثرة ممارسة التمارين الرياضية

- وجدت دراسة حديثة أن كثرة ممارسة التمارين الرياضية تقلل من فعالية الدايت، لأن التدريب لساعات طويلة وكثيفة خلال اليوم يؤدي إلى زيادة فرص الجوع، ما يدفع الشخص إلى تناول المزيد من الأطعمة، لذا يوصي خبراء التغذية بالانعزال من ساعة إلى ساعتين بعد ممارسة التمرين للتحكم في الجوع.

إهمال شرب المياه

إهمال شرب المياه والسوائل التي لا تحتوي على سكر يساعد في فشل الحمية الغذائية وتحقيق إنقاص الوزن لذلك على كل من يرغب في إنقاص الوزن شرب 2 لتر مياه على الأقل بشكل منتظم خلال اليوم.

اضطراب النوم

هناك علاقة طردية بين اضطرابات النوم وبين زيادة الوزن وفشل الحمية الغذائية فعند النوم 4 ساعات، مقارنة بـ10 ساعات في الليلة، يزيد الجوع والشهية، خاصة، بالنسبة للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، حيث تؤثر مدة النوم على الهرمونات التي تنظم الجوع.

وقد يكون هناك عامل آخر مرتبط بزيادة الوزن، وهو أن قلة النوم أو اضطرابه يؤدي إلى الإرهاق وهو ما يؤدي إلى نشاط بدني أقل وبالتالي عدم حرق سعرات حرارية والاحتفاظ بالوزن.

لذلك يؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أهمية أخذ قسط كافٍ من النوم لأهمية توازن هرمونات الجسم الطبيعية ووظيفة الجهاز المناعي.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي