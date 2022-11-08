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حفز عمل دماغك بهذه المواد الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 11:30 صباحا
حفز عمل دماغك بهذه المواد الغذائية
خبيرة تغذية روسية تشير إلى بعض المواد الغذائية التي تحفز عمل الدماغ (الإنترنت)
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يتحمل دماغ الإنسان يوميا عبئا كبيرا، خاصة عند تعامله مع المعلومات، لذلك يمكن بسبب الجهد الزائد أن يحصل «عطل» في عمله.

وتشير خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة كريستينا بلوتنيكوفا، إلى بعض المواد الغذائية التي تحفز عمل الدماغ، موصية بتناولها على قدر الإمكان، وفق «روسيا اليوم».

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البروكلي - تشير الخبيرة، إلى أن هذه المادة الغذائية ضرورية للدماغ. لأن جميع أنواع الملفوف تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتينات النباتية السهلة الامتصاص. علاوة على ذلك يحتوي البروكلي على البروم الذي يحسن عمل الدماغ. كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يقوي الأوعية الدموية. لذلك ينصح بتناول ما يصل إلى 70 غراما منه يوميا.

الجوز - وتقول: «الجوز يحفز عمل الدماغ أيضا. إضافة إلى ذلك، جميع أنواع المكسرات لها قيمة غذائية وفوائد صحية. ولكن الجوز يساعد على تحسين الذاكرة، لأنه يحتوي على مادة الليسيثين، التي تنشط عمليات الذاكرة في الدماغ. لذلك ينصح بتناول 3-4 حبات متوسطة الحجم منه يوميا».

سمك السلمون
سمك السلمون. تؤثر جميع الأسماك الدهنية إيجابيا في الجسم. ولكن سمك السلمون يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة، التي تساعد على استقرار الاتصال بين خلايا الدماغ. وعمليا تؤثر في جميع العمليات الجارية في الدماغ.

العنبية الآسية أو الأحراش، هذه الثمار تساعد على حل العديد من مشكلات الرؤية. وتقول: «تحسن هذه الثمار الذاكرة والتعلم. تحتوي هذه الثمار على مركبات الفلافونويد - عناصر تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ. كما أنها تساعد على تبسيط نقل المعلومات بين خلايا الدماغ».

وتشير الخبيرة إلى أنه يجب شرب الماء، لأن الماء يلعب دورا أساسيا في تحسين الذاكرة، إضافة إلى أنه ينظف الجسم ويساعد على استقرار العمليات الجارية فيه.

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