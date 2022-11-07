اكتشاف «العامل السري» لتحسين الصحة

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت دراسة حديثة إلى أن سرعة المشي وطريقته من أهم العوامل، لتحسين الصحة، وحرق السعرات الحرارية.

وأظهر بحث جديد أن «الوتيرة السريعة» في المشي تؤدي لنتائج إيجابية لأمراض القلب والسرطان والخرف، إضافة إلى العدد الإجمالي للخطوات اليومية المتخذة.

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ويؤكد البحث أن سرعة المشي للشخص لا تقل أهمية عن عدد الخطوات، التي يخطوها في اليوم، وفق «إندبندنت».

لطالما ارتبط المشي 10 آلاف خطوة في اليوم بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان والموت، حسب «سكاي نيوز».

لكن الخبراء اكتشفوا الآن أن الوتيرة الأسرع، مثل «المشي القوي»، تظهر فوائد تتجاوز عدد الخطوات المسجلة.

الفوائد الصحية الوقائية

يقول المؤلف الرئيسي المشارك ماثيو أحمدي، الباحث في مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني: «النتيجة التي توصلنا لها هي أنه من أجل الفوائد الصحية الوقائية، لا يمكن للناس أن يهدفوا للوصول إلى 10 آلاف خطوة في اليوم فحسب، بل يهدفون أيضا إلى المشي بشكل أسرع».

وقال الأستاذ المساعد بورخا ديل بوزو كروز من جامعة جنوب الدنمارك، وهو أيضا باحث أول في الصحة بجامعة قادش: «بالنسبة للأفراد الأقل نشاطا، توضح دراستنا أيضا أن ما يصل إلى 3800 خطوة في اليوم يمكن أن يقطع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25%».

خطر الوفاة المبكرة

ووفقا للبحث، فإن المشي كل 2000 خطوة تقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8 % إلى 11%، أي ما يصل إلى ما يقرب من عشرة آلاف خطوة في اليوم. وشوهدت روابط مماثلة لأمراض القلب والأوعية الدموية ووقوع السرطان.

كما أظهرت الوتيرة الأسرع نتائج إيجابية لأمراض القلب والسرطان والخرف والوفاة، إضافة إلى العدد الإجمالي للخطوات اليومية المتخذة.

وقال مؤلف الدراسة إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني: «يُفهم عدد الخطوات بسهولة ويستخدمه الأشخاص على نطاق واسع لتتبع مستويات النشاط بفضل الشعبية المتزايدة لأجهزة تتبع اللياقة البدنية والتطبيقات، ولكن نادرا ما يفكر الناس في وتيرة خطواتهم».