Atwasat

اكتشاف «العامل السري» لتحسين الصحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 02:49 مساء
اكتشاف «العامل السري» لتحسين الصحة
alwasat radio

توصلت دراسة حديثة إلى أن سرعة المشي وطريقته من أهم العوامل، لتحسين الصحة، وحرق السعرات الحرارية.

وأظهر بحث جديد أن «الوتيرة السريعة» في المشي تؤدي لنتائج إيجابية لأمراض القلب والسرطان والخرف، إضافة إلى العدد الإجمالي للخطوات اليومية المتخذة.

- طريقة المشي تشي بمرض خطير بلا علاج

ويؤكد البحث أن سرعة المشي للشخص لا تقل أهمية عن عدد الخطوات، التي يخطوها في اليوم، وفق «إندبندنت».

لطالما ارتبط المشي 10 آلاف خطوة في اليوم بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان والموت، حسب «سكاي نيوز».

لكن الخبراء اكتشفوا الآن أن الوتيرة الأسرع، مثل «المشي القوي»، تظهر فوائد تتجاوز عدد الخطوات المسجلة.

الفوائد الصحية الوقائية
يقول المؤلف الرئيسي المشارك ماثيو أحمدي، الباحث في مركز تشارلز بيركنز بجامعة سيدني: «النتيجة التي توصلنا لها هي أنه من أجل الفوائد الصحية الوقائية، لا يمكن للناس أن يهدفوا للوصول إلى 10 آلاف خطوة في اليوم فحسب، بل يهدفون أيضا إلى المشي بشكل أسرع».

وقال الأستاذ المساعد بورخا ديل بوزو كروز من جامعة جنوب الدنمارك، وهو أيضا باحث أول في الصحة بجامعة قادش: «بالنسبة للأفراد الأقل نشاطا، توضح دراستنا أيضا أن ما يصل إلى 3800 خطوة في اليوم يمكن أن يقطع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25%».

خطر الوفاة المبكرة
ووفقا للبحث، فإن المشي كل 2000 خطوة تقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 8 % إلى 11%، أي ما يصل إلى ما يقرب من عشرة آلاف خطوة في اليوم. وشوهدت روابط مماثلة لأمراض القلب والأوعية الدموية ووقوع السرطان.

كما أظهرت الوتيرة الأسرع نتائج إيجابية لأمراض القلب والسرطان والخرف والوفاة، إضافة إلى العدد الإجمالي للخطوات اليومية المتخذة.

وقال مؤلف الدراسة إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني: «يُفهم عدد الخطوات بسهولة ويستخدمه الأشخاص على نطاق واسع لتتبع مستويات النشاط بفضل الشعبية المتزايدة لأجهزة تتبع اللياقة البدنية والتطبيقات، ولكن نادرا ما يفكر الناس في وتيرة خطواتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم

خليفة بن صريتي يكتب: قطر والتحديات.. وأول بطولة لكأس العالم
«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية

«أطباء بلا حدود»: حياة «مأساوية» تلاحق أطفال مخيم الهول في سورية
استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس

استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد تقدم الجمهوريين وترامب يعد باستعادة الكونغرس
فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات

فرنسا تنتقد المساعدات الأميركية للشركات
قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

قادة العالم يبدؤون اليوم التوافد إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ
شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة

شاهد في «هذا المساء»: ليبيا بين محاكاة الانتخابات ومماحكات الساسة
المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

المقريف يطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم
كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم

كلية الاقتصاد تتوج بكأس وذهبية بطولة جامعة طرابلس لكرة القدم
عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية

عزالدين بلعيد مديرا للمنتخبات باللجنة الباراولمبية
«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات

«فرانس برس»: الخسائر والأضرار المناخية رهان حساس بمئات مليارات الدولارات
محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة توتنهام
بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»

بعثة أهلي طرابلس تصل جوهانسبورغ لمواجهة مارومو جلانتس في «الكونفدرالية»
عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات

عقب عمليات تسريح جماعية.. إيلون ماسك ماض في خططه بشأن «تويتر» رغم الانتقادات
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا

شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في ...
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتئاب الرجيم وكيفية التخلص منه
اكتئاب الرجيم وكيفية التخلص منه
استخراج أدوية من دماء الخيول في آيسلندا
استخراج أدوية من دماء الخيول في آيسلندا
تسهيلات بخصوص وصف الأفيونيات لتسكين الألم
تسهيلات بخصوص وصف الأفيونيات لتسكين الألم
علامات لسرطان البروستاتا يجب عدم تجاهلها
علامات لسرطان البروستاتا يجب عدم تجاهلها
جدل علمي متجدد بشأن علاج الاكتئاب بالمخدرات المهلوسة
جدل علمي متجدد بشأن علاج الاكتئاب بالمخدرات المهلوسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا
دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا...
جامعة السنوسي تنظم ندوة حول التوعية بسرطان الثدي
جامعة السنوسي تنظم ندوة حول التوعية بسرطان الثدي...
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين ......
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة...
ندوة توعوية عن سرطان الثدي بجامعة عمر المختار
ندوة توعوية عن سرطان الثدي بجامعة عمر المختار...
المزيد
اكتشاف «العامل السري» لتحسين الصحة
اكتشاف «العامل السري» لتحسين الصحة...
خطورة بقاء الشظية تحت الجلد
خطورة بقاء الشظية تحت الجلد...
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من ......
جدل علمي متجدد بشأن علاج الاكتئاب بالمخدرات المهلوسة
جدل علمي متجدد بشأن علاج الاكتئاب بالمخدرات المهلوسة...
علامات لسرطان البروستاتا يجب عدم تجاهلها
علامات لسرطان البروستاتا يجب عدم تجاهلها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط