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خطورة بقاء الشظية تحت الجلد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 11:01 صباحا
خطورة بقاء الشظية تحت الجلد
بقاء الشظية تحت الجلد خطر (الإنترنت)
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تنبه الجمعية الأميركية لأطباء الأسرة من أن بقاء الشظية في جسم الإنسان، دون إخراجها، يجعلها تجتاز الجلد، ما يسمح بالالتهاب والعدوى والتفاعلات السامة وتكوين الورم الحبيبي.

وقالت الممرضة المعتمدة آشلي جونز: «الجلد عبارة عن حاجز مادي يمنع الالتهابات. ترك شظية في الجلد يجعل من السهل على البكتيريا الموجودة خارج الجلد أن تدخل تحته».

وإذا كانت الشظية تحمل البكتيريا، فإن تركها في الجلد يوفر طريقة سهلة للبكتيريا لتعمل في طريقها إلى مجرى الدم، حسب «روسيا اليوم».

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ويمكنك محاولة إزالة الشظايا عن طريق استخدام ضغط بطيء وثابت واستخدام بعض الملاقط، ولكن إذا فشل ذلك، نصحت جونز «بالتماس الرعاية الصحية». ولا يمكن إزالة جميع الشظايا بأمان في المنزل.

وقال رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى نيكلوس للأطفال في ميامي، الدكتور جيفري بيهلر، إن إزالة الشظية العميقة يمكن أن يسبب النزيف. وإذا تسببت إزالة الشظايا في نزيف حاد، فتوجه إلى مركز الرعاية الصحية حيث يمكنهم المساعدة في استخدام الأدوات المعقمة.

 الجسم يرفض الشظية
ولا تمتص الشظايا المتبقية في الجسم ببساطة، وبدلا من ذلك، من المرجح أن يرفض الجسم الشظية ويحاول دفعها للخارج مما قد يؤدي إلى حدوث التهاب وجيوب من القيح.

وأضافت جونز أنه إذا استمرت الاستجابة الالتهابية لعدة أيام أو أسابيع، يمكن أن تتطور المنطقة أحيانا إلى نتوء دائم إلى حد ما أو ما يسمى «الورم الحبيبي». وهذا نوع من الفقاعة الواقية لخلايا الجهاز المناعي التي تحيط بالكائن الغريب الذي لم يكن الجسم قادرا على طرده.

وفي بعض الأحيان، يمكن للجسم بشكل طبيعي طرد الشظية من الجلد دون التسبب في استجابة التهابية، كما قال بيهلر. وفي أحيان أخرى، قد تبقى الشظية في الجلد إلى الأبد.

ويجب تقييم الأجسام الغريبة الموجودة في الجلد - خاصة عند الأطفال وكبار السن، الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى - من قبل أخصائي رعاية صحية.

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