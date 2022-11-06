الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»

القاهرة - بوابة الوسط

دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، بإعلانها انتشار الكوليرا في جميع مناطق لبنان وسط مخاوف من تحولها لوباء، فيما سجلت وزارة الصحة إصابات جديدة في أماكن مختلفة من البلاد.

الكوليرا هو مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث. تتسبب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصِحاء سابقًا، حسب «مايو كلينك».

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ونشرت الوزارة خريطة تفصيلية تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية، وبينت الخارطة انتشارًا واضحًا لها في مناطق لبنانية مختلفة، ما يبين انتشاره في أكثر من منطقة، حسب جريدة «النهار».

وقال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المرجح أن البكتيريا قد جاءت من سورية، التي يوجد بها الآن نحو 20 ألف حالة كوليرا مشتبه بها في جميع أنحاء البلاد، وفق «دويتشه فيله».

وكانت وزارة الصحة اللبنانية سجلت أول حالات الإصابة بالكوليرا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في منتصف أكتوبر. وقالت منظمة الصحة العالمية إن مرض الإسهال الخطير انتشر الآن في جميع مناطق البلاد، وإن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها. وتم تأكيد ما مجموعه 381 حالة، وتوفي 17 شخصًا.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، إلى أن «الوضع في لبنان هش، فالبلد يكافح لمواجهة أزمات أخرى، وهذه الأزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة».

منظمة الصحة العالمية

وغيرت منظمة الصحة العالمية إجراءات التطعيم الموصي بها في أكتوبر الماضي بسبب نقص اللقاح، حيث يتعين الآن إعطاء جرعة واحدة بدلًا عن جرعتين. دفع هذا الوضع منظمة الصحة العالمية لمساعدة لبنان في الحصول على 600 ألف جرعة من اللقاح المضاد للكوليرا.

ونشر موقع «ليبانون فايلرز» تساؤلات إن كان الوباء وصل إلى المدارس، وهل هناك إجراءات معينة لمكافحة ذلك؟ ونقلًا عن الموقع اللبناني قالت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري: «نطلب التعاون مع كل البلديات فيما يتعلق بالمياه، وأكبر مشكلة نعاني منها في المدارس هي المياه، وعلينا التأكد من أنها لا تحتوي على أية جراثيم».

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ. ويمكن علاجه بسهولة، لكنه يمكن أن يفتك خلال ساعات في غياب الرعاية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويمكن أن يؤدي الكوليرا إلى الفشل الكلوي أو الوفاة بسبب الجفاف الشديد، ولكن يمكن علاجها بسهولة بالأدوية.

من أعراض عدوى الكوليرا:

الإسهال: يحدث الإسهال الناتج عن الكوليرا فجأة وقد يسبب فقدانًا كبيرًا لسوائل الجسم، قد يصل لربع غالون (نحو 1 لتر) في الساعة. عادة ما يبدو الإسهال الناتج عن الكوليرا باهتًا، وحليبيًا ويشبه مياه الأرز.

الغثيان والقيء: يحدث القيء في المراحل الأولى من الكوليرا ويمكن أن يدوم لساعات.

الجفاف: يحدث الجفاف بعد ساعات من ظهور أعراض الكوليرا وتتراوح حدته من بسيط لحاد. فقدان 10% أو أكثر من وزن الجسم يعني حدوث جفاف حاد.

ومن مؤشرات وأعراض الجفاف بسبب الكوليرا سهولة الاستثارة، والإرهاق، وغور العينين، وجفاف الفم، والعطش الشديد، وجفاف وذبول الجلد الذي عند قرصه يعود ببطء لموضعه الأصلي، قلة التبول أو انعدامه، انخفاض ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب.