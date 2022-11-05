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علامات لسرطان البروستاتا يجب عدم تجاهلها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 10:40 صباحا
علامات لسرطان البروستاتا يجب عدم تجاهلها
سرطان البروستاتا (الإنترنت)
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يحدث سرطان البروستاتا في غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، وهو مرض منتشر حول العالم بشكل كبير.

ويجب أخذ أي أعراض لسرطان البروستاتا على محمل الجد لأنها قد تكون علامة على أن الورم نما بشكل كبير بما يكفي للتأثير على مجرى البول، وفق «روسيا اليوم».

ويقترح بحث جديد أجراه أحد كبار مزودي علاج السرطان GenesisCare، أن عددًا كبيرًا من الرجال لديهم معتقدات خاطئة حول سرطان البروستاتا يمكن أن تخرب فرصهم في النجاة من مواجهة المرض.

- اختبار منزلي لتشخيص سرطان البروستاتا

ووجدت دراسة استقصائية أجراها مقدم الرعاية الصحية أن ثلث الرجال قالوا إنهم سيؤخرون الذهاب إلى الطبيب إذا اعتقدوا أن أعراضهم ليست «خطيرة» بما يكفي «لاستدعاء زيارة الطبيب».

وقد تؤدي هذه المعتقدات إلى فقدان الرجال فرصة التشخيص المبكر. وذلك لأن سرطان البروستاتا لا تظهر عليه أي أعراض في كثير من الأحيان.

وقد تكون أي أعراض تحدث علامة على تقدم المرض، لذا يجب التعامل معها بجدية.

ويظهر المرض علامات فقط عندما يكبر بدرجة كافية للضغط على مجرى البول. وحتى لو كنت قلقًا بشأن المرض فقط ولكن لم تظهر عليك أعراض، فلا يزال بإمكانك زيارة الطبيب العام.

ويشمل نوع الأعراض التي قد تواجهها ما يلي:
• دم في البول
• دم في السائل المنوي
• آلام العظام
• نقص الوزن دون محاولة
• الضعف الجنسي لدى الرجال
وتوضح NHS البريطانية أيضًا الأعراض التالية:
• الحاجة إلى التبول بشكل متكرر
• الحاجة للإسراع إلى المرحاض
• صعوبة بدء التبول
• إجهاد أثناء التبول
• ضعف التدفق
• الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل.

 العلاج الإشعاعي
ويمكن أن تؤدي الأشكال التقليدية من العلاج الإشعاعي، والتي غالبًا ما تتطلب عدة أسابيع من العلاج، إلى آثار جانبية مثل ضعف الانتصاب. ولكن مع التقدم التكنولوجي، مثل العلاج الإشعاعي الموجه بالرنين المغناطيسي، يمكن تقليل مخاطر هذه الآثار الجانبية بشكل كبير.

وقالت الرئيس التنفيذي لسرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، لورا كيربي: «أدت التطورات الأخيرة إلى تحسين الوضع، وكذلك النتائج المحتملة. لذلك، من المهم أن يفهم الرجال خيارات العلاج وأن يشعروا بالقدرة على اتخاذ القرار المناسب لهم».

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