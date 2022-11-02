اكتئاب الرجيم وكيفية التخلص منه

القاهرة - بوابة الوسط

اتباع نظام غذائي صحي للتخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الوزن المثالي أمر ضروري وصحي لكن إذا شعرت مع بداية هذا النظام الغذائي بضيق وحزن وعدم رغبة في فعل الأشياء التي اعتدت فعلها يوميًّا مع كسل وخمول، يحتمل أنك تعاني مما يُسمى باكتئاب الدايت أو اكتئاب الرجيم تعرف معنا على أسبابه وطرق التخلص منه وذلك وفقًا لأخصائي النغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور راضي: الشعور بتقلب المزاج خلال اتباع حمية غذائية يأتي بسبب عوامل عديدة، فالطعام عامل أساسي للتحكم في الحالة المزاجية، وهو عنصر مهم في الصحة النفسية والعقلية، وهناك فرع كامل في الطب يُسمى «الطب النفسي التغذوي».

حيث وجد الباحثون أن الشعور بالاكتئاب يجعلنا أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية، ولكن نقص عناصر معينة في الجسم نتيجة لعدم اكتمال الهرم الغذائي المثالي لجسمك هو سبب أساسي للاكتئاب.

وإذا وجدت نفسك تشعر بتقلبات مزاجية حادة وأنت تتبع حمية غذائية فالسبب هو نقص عناصر غذائية معينة في هذه الحمية الغذائية، وعندها يجب إجراء التحاليل الكاملة لجسمك لمعرفة العنصر الناقص لتعويضه من خلال الطعام الذي يحتوي عليه لتتغلب على تقلب المزاج دون أن تضر حميتك الغذائية أو تكتسب وزن زيادة آخر مما قد يصيبك بالاكتئاب بشكل أكبر.

ويؤكد راضي أن اتباع حمية غذائية مكتملة العناصر من بروتين ونشويات وكربوهيدرات وسكريات لا يسبب الشعور بالحرمان الذي بدوره يسبب الملل والاكتئاب والنقمان على الأنظمة الغذائية مع مراعاة اتباع هذا النظام تحت إشراف طبي دقيق لأن كل شخص يختلف عن الآخر من حيث الكتلة ونسبة الدهون والسن والنوع والأكلات المفضلة والمناسبة لوزنه.

ويضيف راضي أن هناك بعض النصائح إذا جرى اتباعها بدقة لن تشعر بالملل أو الاكتئاب منها:

- الحرص على تناول الطعام في ثلاث وجبات رئيسية في مواعيد منتظمة، والحرص على وجبة الإفطار للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، وتناول الفاكهة بين الوجبات أو عند الشعور بالجوع.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات والفاكهة.

- البروتين عنصر هام في أنظمة الرجيم في كل وجبة، والتي تتنوع بين اللحوم، الأسماك، الجبن، الألبان، البيض، والبقول.

- قم بإعطاء عملية المضغ حقها حتى تستمتع بنكهة الطعام مثلا خذ قطعة من الشيكولاتة السوداء، وبدلا من أن تأكلها بسرعة قم بتذويبها.

- الحصول على قسط كافٍ من الراحة سياعد على ضبط شهيتك.

- تناول وجبة واحدة في الأسبوع من اختيارك التي تمنع شعورك بالحرمان «وجبة فري».

- ممارسة الرياضة وهي العنصر الأساسي لخسارة الوزن بطريقة سليمة، وتحسين كفاءة الجسم، وتناسقه، حيث أن الرياضة تعمل على إفراز الإندوفين، والشعور بالإيجابية وصفاء الذهن.

شرب الماء حيث يحتاج الجسم لثمانية أكواب من الماء يوميا حتى يحتفظ برطوبته، كما أن نقص الماء يسبب عدم القدرة على التركيز، ونقص الطاقة والشعور بالإجهاد والاكتئاب.

ويشير راضي إلى أن الغرض من اتباع حمية غذائية صحية هو فقدان الوزن والشعور بالسعادة ويعد الاكتئاب هو العدو الأول للرجيم وسببا من أسباب فشله لذلك عليك عدم اللجوء للحرمان الكامل من الطعام واتباع نظام صحي متوازن ليصبح نظام حياة وليس نظامًا موقتا.



أخصائي النغذية العلاجية الدكتور محمد راضي