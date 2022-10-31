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ندوة توعوية عن سرطان الثدي بجامعة عمر المختار

البيضاء - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 10:37 مساء
ندوة توعوية عن سرطان الثدي بجامعة عمر المختار
جانب من التكريمات على هامش الندوة التوعوية (بوابة الوسط)
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نظمت كلية الآداب بجامعة عمر المختار، في مقرها بمدينة البيضاء، ندوة تثقيفية توعوية لمحاربة سرطان الثدي تحت شعار «وعي صحي.. دعم نفسي.. رعاية اجتماعية».

وتناولت الندوة الجانب الصحي والدعم النفسي والاجتماعي والديني في مجابهة هذا المرض، والتخفيف من حدته، باعتباره السبب الثاني في الوفيات حول العالم، حيث تسجل 1.38 مليون إصابة سنويًا و458 ألف وفاة بسببه سنويًا، حسب منظمة الصحة العالمية.

- «تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

وتركز المحاور على أهمية الكشف المبكر والكشف الدوري، ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى النساء، والتعرف على طرق الوقاية من سرطان الثدي، وكيفية الفحص الذاتي للثدي، والتعرف على دور المساندة الاجتماعية والنفسية من المحيطين بمريضة سرطان الثدي، وتقديم الدعم النفسي والوجداني لمريضة سرطان الثدي والمحيطين بالمريضة.

وكرمت منظمة الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان، في ختام هذا البرنامج التوعوي، عددًا من المشاركين فى الحملة من مكاتب دعم وتمكين المرأة بجامعتي عمر المختار، ومحمد بن على السنوسى، بالإضافة إلى عدد من عناصر الهلال الأحمر الليبي البيضاء، وعضوات منظمة «أمل للأعمال الخيرية»، والمتطوعات اللاتي شاركن بنشر الوعي الثقافي والصحي للأم للوقاية من هذا المرض خلال شهر أكتوبر الذى يسمى «الشهر الوردي»، الذي خصص لمكافحة السرطان من كل عام.

افتتح الندوة عميد كلية الآداب سعيد مفتاح شناني، ووكيلة الكلية للشؤون العلمية الدكتورة أسماء فرحات، وأدارتها الدكتورة أريج خطاب.

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