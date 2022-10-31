5 جرعات من الكحول يوميا تؤدي إلى جلطة دماغية

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف العلماء السكتة الدماغية بأنها حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، فيما تحدُث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض؛ ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

ويعتقد البروفيسور، مارتن أودونيل، من جامعة غالواي الإيرلندية، أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدموية، وفق «روسيا اليوم».

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ووفقا للبروفيسور، فإن الجلطة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتناول الكحول يزيد كثيرا من هذا الخطر. ويؤكد أن من يتناولون الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغية بنسبة 14%، مقارنة بمن لا يتعاطونه.

خمس جرعات

وتشير مجلة «Neurology» إلى أن فريقا علميا برئاسة البروفيسور أدونيل أجرى دراسة، كشفت نتائجها أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم، مرة واحدة في الشهر، يزيد من خطر الإصابة باحتشاء الدماغ بنسبة 29% وبالجلطة الدماغية النزفية بنسبة 76%.

ويوضح الباحثون، خمس جرعات من الكحول تعادل خمسة كؤوس من مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكحول (40%). أو 2.5 لتر من الجعة، أو نصف قنينة خمر.

ويشير الباحثون إلى أنه في حالة التخلي عن تناول الكحول ينخفض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بشكل كبير.