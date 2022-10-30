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حيل بسيطة لتناول مزيد الفواكه والخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 10:42 صباحا
حيل بسيطة لتناول مزيد الفواكه والخضراوات
عديد الدراسات يظهر أن جسم الإنسان يكون أكثر صحة عند يتناول مزيد الأطعمة النباتية (الإنترنت)
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يجب أن نعود أنفسنا على أكل مزيد الفواكه والخضراوات والمكسرات، خاصة أن للأطعمة النباتية تأثيرًا إيجابيًا على الجسم، وبتنويع هذه الأطعمة يزداد التأثير الإيجابي على الصحة البدنية والعقلية لأجسامنا.

إليك بعض النصائح التي تساعدك في تناول مزيد الفواكه والخضراوات، وبالتالي الحصول على الفيتامينات المتنوعة التي تتضمنها، وفق «دويتشه فيله».

هذا هو المفتاح لحياة أطول

اجعل الفواكه في متناول يدك: وجدت دراسة دنماركية أن وضع الفواكه في متناول اليد في المكتب أو في غرفة الجلوس، يدفع بنا إلى تناولها باستمرار دون الوقوع في فخ النسيان أو التفكير في العوائق الأخرى المتعلقة بجلب الفواكه من المطبخ أو غسلها.

إضافة المكسرات: تعد إضافة المكسرات إلى الأطعمة التي تتناولها طريقة بسيطة لزيادة تنوع الأغذية النباتية في نظامنا الغذائي وهو ما يكسبنا فيتامينات ودهوناً أخرى مفيدة للجسم، مثال إضافة قطع الجوز للتمر. بحسب ما نشره موقع «واشنطن بوست» الأميركي.

استخدام التوابل: استخدام التوابل في الأطعمة ليس مهمًا لزيادة النكهة في الطعام فقط، بل يزيد من اعتماد أجسامنا على أنواع أخرى من الأطعمة النباتية التي تتناولها، فإضافة رشة من القرفة على التفاح أو الزبادي أو القهوة، يعطي نكهة جديدة لها، كما يمنح أجسامنا فيتامينات أخرى.

إضافة بعض الزيوت للخضراوات: إضافة زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو للخضراوات وحتى الفواكه يجعلها دسمة، ويعطيها نكهة مميزة، تشجعنا على أكل المزيد منها.

إضافة الفواكه: إذا كنت تبدأ يومك يتناول الشوفان أو «بودينغ» الشيا على سبيل المثال، سيكون وضع بعض قطع الفواكه عليها إضافة مثالية من حيث المذاق والشكل والقيمة الغذائية. بحسب ما نشر موقع «هيلث لاين».

تحسين جودة وجبة الفطور: بالنسبة لعديد الأشخاص، يمكن أن يكون الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، إذ ينصح الخبراء ببدء الصباح مع وعاء من الزبادي العادي مغطى بشرائح الموز والفراولة، والقليل من مسحوق القرفة وحفنة من المكسرات المختلطة، وبهذه الطريقة تكو قد صنعت وجبة بمثابة علاج لذيذ.

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