التوصل إلى طريقة للحد من تطور السكري

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل النظام الغذائي، الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، على خفض خطر تطور مرض السكري، حسب علماء جامعة تولين الأميركية.

وقسم العلماء الأشخاص المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين، وطلبوا من أفراد المجموعة الأولى اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، أما أفراد المجموعة الثانية فاستمروا في اتباع نظامهم الغذائي المعتاد، حسب مجلة «JAMA Network Open».

- نظام غذائي صحي لمرضى السكري

وكانت الدهون تشكل في العينة الأولى من النظام الغذائي حوالي نصف السعرات الحرارية، وكانت هذه دهونا أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة موجودة في زيت الزيتون والمكسرات، وفق «روسيا اليوم».

تحليل الدم

وبعد مضي ستة أشهر أظهرت نتائج تحليل دم المشاركين، انخفاضا كبيرا في هيموغلوبين A1c، الذي هو مؤشر حيوي لمستويات السكر، لدى أفراد المجموعة الأولى مقارنة بأفراد المجموعة الثانية الذين اتبعوا نظامهم الغذائي المعتاد. بالإضافة إلى ذلك، انخفض وزن أفراد المجموعة الأولى، وكذلك انخفض مستوى الغلوكوز في دمهم في حالة المعدة الفارغة.

ويؤكد الباحثون، على أن هذه النتائج مهمة بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، الذين لديهم مستوى A1c أعلى من الطبيعي، ولكنه دون المستوى الذي يسمح بتشخيص إصابتهم بمرض السكري. وهؤلاء المرضى معرضون بصورة خاصة لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، أو احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. لأنهم عادة لا يتناولون أدوية لتخفيض مستوى السكر في الدم.