توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط

ستوثق شبكة «يوتيوب» حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين، أصحاب القنوات على منصتها الشهيرة، بهدف الإضاءة على المقاطع المصورة الموثوقة في المجال الصحي.

ويأتي ذلك في إطار سعي «يوتيوب»، لمكافحة المعلومات المضللة، على هذا الصعيد، وفق «فرانس برس».

- حذف المعلومات المضللة في «يوتيوب» عن الإجهاض

ومن شأن التغيير أن يسمح للمستخدمين بالتعرف فوراً على المقاطع ذات النوعية الجيدة في المسائل الصحية، وفق ما أعلنت الخدمة التابعة لمجموعة «ألفابت» (شركة غوغل الأم).

وكتب المسؤول في «يوتيوب»، غارث غراهام، في رسالة على مدونة أن هذا الأمر من شأنه مساعدة المستخدمين على أن «يجدوا» محتويات مصنوعة من جانب أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة و«يتفاعلوا معها».

مسار التوثيق

سيكون مسار التوثيق، الذي يشمل خصوصاً عمليات تحقق من الشهادات، متاحاً أيضاً أمام الأخصائيين في الصحة العقلية والمؤسسات العاملة في القطاع.

ومع جائحة كوفيد-19، شهدت صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية سيلاً من المعلومات الخاطئة أو المضللة بشأن الأمراض واللقاحات.