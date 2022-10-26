7 نصائح لتثبيت الوزن بعد الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد الوصول للوزن المثالي وخسارة الوزن الزائد بالحمية والرياضة تأتي مرحلة مهمة وهي مرحلة تثبيت الوزن، والتي يبحث عن طرقها الجميع لذلك نقدم إليكم اليوم 7 نصائح من المهم اتباعها لتثبيت الوزن بعد الحمية وعدم اكتساب وزن زائد جديد أو فقد وزن زيادة وذلك وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور راضي هناك بعض أسباب شائعة وراء استعادة الناس للوزن الذي فقدوه أهمها عندما تفكر في «الدايت» كحل سريع بدلا من حل طويل الأمد لتحسين صحتك، ستكون أكثر عرضة لاسترجاع الوزن الذي فقدته فيجب أن تتبع نظام حياة مستدام وليس حمية عارضة لأيام، مع الحرص الدائم على عدم الإفراط في تناول الحلوى المصنعة والوجبات السريعة بشكل مفاجئ ومستمر بعد الوصول للوزن المرجو.

وهناك بعض الطرق التي يمكن تثبيت الوزن بها ومن أهمها التالي:

الرياضة

- يقول الدكتور محمد راضي إن ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة لها دور مهم في الحفاظ على الوزن، فهي تساعد على حرق بعض السعرات الحرارية الزائدة وزيادة التمثيل الغذائي، وهما عاملان ضروريان لتحقيق توازن الطاقة، وعندما يكون هناك توازن الطاقة، فهذا يعني أنك تحرق نفس عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، لذلك يبقى الوزن ثابتا.

- وقد وجدت عديد الدراسات أن الأشخاص الذين يقومون بما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في اليوم بعد فقدان الوزن أكثر احتمالا للحفاظ على ثبات وزنهم.

تناول وجبة الفطور

- يُعد الالتزام بتناول وجبة الفطور من أفضل الطرق التي تسهم في الحفاظ على الوزن، ويُنصح الدكتور راضي أن تتضمن وجبة الفطور الحبوب الكاملة، وأحد مصادر البروتين الخالية من الدهون مع الحرص على تناول كميات محددة من الكربوهيدرات فالانتباه إلى الأنواع المستهلكة من الكربوهيدرات وكمياتها قد يسهم في المحافظة على الوزن الصحي حيث يمكن لتناول الكثير من الكربوهيدرات المُكررة مثل: الخبز الأبيض، والمعكرونة ، وعصير الفاكهة أن يضر عملية تثبيت الوزن؛ لأن هذه الأطعمة تعد قليلة بالألياف الغذائية الضرورية لتعزيز الشعور الشبع، وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة والأنماط الغذائية التي تحتوي على كميات قليلة من الألياف الغذائية تكون مرتبطة بزيادة الوزن والسمنة.

المياه

- يسهم شرب كميات مناسبة من الماء في الحفاظ على الوزن لعدة أسباب بما في ذلك: تعزيز الشعور بالشبع، والتحكم في كمية السعرات الحرارية المتناولة عبر شرب ما بين 1-2 كوب من الماء قبل الوجبات، وإضافة إلى ذلك تبين أن شرب الماء قد يزيد أيضا من معدل حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم الواحد.

البروتين

يقول الدكتور راضي إن تناول الكثير من البروتين قد يفيد في الحفاظ على الوزن من خلال تعزيز الامتلاء، وتقليل الشهية، وزيادة الأيض، وخفض إجمالي السعرات الحرارية كما يزيد البروتين من مستويات بعض الهرمونات في الجسم التي تحفز الشبع وتكون مهمة لتنظيم الوزن ويقلل من مستويات الهرمونات التي تزيد الجوع.

تقسيم الوجبات

- تقسيم الوجبات اليومية فبدلا من تناول ثلاث وجبات رئيسية كبيرة يمكننا أن نضيف وجبتين خفيفتين بين الوجبات لزيادة الإحساس بالشبع.

السكريات

- تجنب السكريات قدر الإمكان ويمكن شرب العصائر والمشروبات بدون إضافة سكر لذا يجب بعد الانتهاء من الرجيم أن تستمر في تناول المشروبات والعصائر دون تحلية أو بأقل كمية ممكنة من السكر.

القلق والنوم

يؤكد راضي على ضرورة الابتعاد عن القلق والتوتر مع أهمية الحصول على قسط كاف من النوم يوميا.

ويضيف أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي ضرورة التحضير لفترات ضعف الإرادة والتي قد ترغب فيها بتناول أطعمة غير صحية، مع ضرورة كسر روتين النظام الغذائي وتعيين يوم خاص شهريا أو أسبوعيا تستطيع فيه فعل ما تشاء قبل العودة لنمط الحياة الصحي، أو ما يسمى باليوم الحر (Free day).

مع الحرص على الانخراط في مجموعة دعم مناسبة لك تشجعك على الحفاظ على وزنك وعدم العودة لاكتساب وزن زائد مرة أخرى.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي