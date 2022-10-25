ندوة توعوية حول سرطان الثدي بـ«البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط

أقامت شركة البريقة لتسويق النفط، الإثنين، ندوة توعوية حول سرطان الثدي، تحت شعار «الكشف المبكر ينقذ حياة أسرة كاملة».

واستهدفت الندوة خصوصا الموظفات بالشركة، كما شهدت جلسة تفاعلية حول الجانب العلمي للمرض وأثره النفسي على المريض، إضافة إلى تساؤلات الحضور.

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وشهد ختام الندوة تدريب عدد من الحاضرات على آلية الكشف الذاتي، وفق المكتب الإعلامي للشركة عبر «فيسبوك».

وحضر الفعالية فريق مصراتة التابع للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان بالمنطقة الوسطى، المكون من طبيبات من عدة تخصصات طبية لها علاقة بتشخيص وعلاج سرطان الثدي من مركز مصراتة الطبي ومدينة مسلاتة والمعهد القومي لعلاج الأورام.

شركة البريقة لتسويق النفط تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي (فيسبوك)

شركة البريقة لتسويق النفط تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي (فيسبوك)