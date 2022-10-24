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دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 03:34 مساء
دراسة ألمانية: فيروس كورونا أُنتج معمليا
علماء ألمان يفجرون مفاجأة مدوية عن منشأ فيروس كورونا المسبب لـ«كوفيد-19» (الإنترنت)
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عثر ثلاثة علماء ألمان على دليل أصل مخبري لفيروس كورونا، وذهبوا إلى أن 99.9% من الفيروس صُنع وأُنتج بشريا، وفق ما أعلنوا ضمن دراسة نشرت أخيرا.

وقال فالنتين بروتيل، أحد المشاركين في الدراسة، والذي حصل على درجة الدكتوراه في علم المناعة في العام 2022، في حديث لقناة التلفزيون الألمانية «n-tv» إن « نتائجنا تظهر أن هذا الفيروس مصنّع بنسبة 99.9%، وربما يكون نسخة جرى التلاعب بها من فيروس طبيعي».

وأشار إلى أن فيروس كورونا هو فيروس معدل وراثيا بشكل متعمد، وفق «دويتشه فيله».

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وأوضح بروتيل أن الأساليب التي استُخدمت لصنع فيروس كورونا تستخدم أيضا بطريقة مشابهة جدا من قبل المختبرات الفيروسية المتخصصة لإنتاج فيروسات اصطناعية.

ويقول بروتيل إنه يستخدم أيضا هذه الأساليب في عمله اليومي، ولكنه يسعى من خلالها لتطوير عقاقير بروتينية «غير ضارة تماما» لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

وجدوا بصمة
ووفقا للعلماء الألمان الثلاثة، فإنهم وجدوا نوعا من «البصمة» في جينوم «Sars-CoV-2»، وأوضح بروتيل أن هذا نمط يتكرر بانتظام في جينوم الفيروس، وقال إن المختبرات التي تعدل فيروسات الحمض النووي وراثيا مثل فيروس «Sars-CoV-2» تجمع أولا المواد الجينية من لَبِنات بناء الحمض النووي الفردية، وتبقى الأنماط المميزة قرب التقاطعات لهذه «اللبنات الأساسية».

وقارن بروتيل وزملاؤه جينومات الفيروسات الصناعية المعروفة والفيروسات الطبيعية، وأوضح أنه في الفيروسات الطبيعية، يتم توزيع مواقع التعرف بشكل عشوائي تماما، بينما في المواقع المصطنعة تظهر دائما بنمط معين، وهذا النمط موجود أيضا في فيروس «Sars-CoV-2»، ولكن ليس في الفيروسات المشابهة.

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