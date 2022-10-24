Atwasat

«ألغاز الكون» قد تفتح الطريق لعلاج السرطان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 10:45 صباحا
«ألغاز الكون» قد تفتح الطريق لعلاج السرطان
منسق مختبر المجلس الأوروبي للبحوث النووية روبرتو كورسيني في داخل مقر المنظمة في ميرين السويسرية في 17 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

يدرس أحد أكثر المختبرات شهرة، في العالم، الجسيمات الأولية سعياً إلى حلّ ألغاز الكون، لكنّ جهودهم تتيح أيضاً توسيع نطاق علاج بعض أنواع السرطان المميتة.

ويستخدم الباحثون في المجلس الأوروبي للأبحاث النووية، الواقع في منطقة سويسرية على الحدود مع فرنسا قرب مدينة جنيف، مسرّعات الجسيمات العملاقة لإيجاد طرق لتوسيع نطاق العلاج الإشعاعي للسرطان، وتالياً معالجة الأورام التي يصعب الوصول إليها والتي يؤدي العجز عن بلوغها إلى وفاة حتمية للمرضى، وفق «فرانس برس».

- مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟

يقف روبرتو كورسيني، وهو منسق مختبر «CLEAR» (كلير) في قلب المجلس، إلى جانب مسرّع خطي كبير للجزيئات، وهي عارضة معدنية طولها 40 متراً مع أنابيب مغلّفة بورق الألمنيوم عند أحد الأطراف، ومجموعة أدوات قياس وأسلاك من كل الألوان.

وقال كورسيني خلال زيارة إلى الموقع أخيراً، إن البحث في الموقع يهدف إلى إنشاء حزم عالية الطاقة من الإلكترونات يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في محاربة الخلايا السرطانية بشكل أكثر فعالية.

وأوضح كورسيني أن الهدف يكمن في تطوير «تكنولوجيا لتسريع الإلكترونات ذات الطاقات اللازمة لعلاج الأورام العميقة التي تزيد عن 100 مليون إلكترون فولت». وتتمحور الفكرة حول استخدام هذه الإلكترونات عالية الطاقة مع طريقة معالجة جديدة واعدة تُسمى FLASH (فلاش).

أضرار جانبية
تقوم هذه الطريقة على توصيل جرعة الإشعاع في بضع مئات من الألف من الثانية، بدلاً من بضع دقائق كما الحال حالياً.

وثبت أن هذا الأسلوب له التأثير المدمر نفسه على الورم المستهدف، لكنه يسبب ضرراً أقل بكثير للأنسجة السليمة المحيطة.

وقال بنجامين فيش، المسؤول عن نقل المعارف في المجلس الأوروبي للأبحاث النووية، إن العلاج الإشعاعي التقليدي «يتسبب في أضرار جانبية».

وأوضح للصحفيين أن تأثير العلاج القصير والمكثف بتقنية FLASH يتمثل في «تقليل الخطر على الأنسجة السليمة مع إتلاف الخلايا السرطانية بشكل مناسب».

واستُخدمت تقنية FLASH لأول مرة على المرضى في عام 2018، استناداً إلى المسرعات الخطية الطبية المتاحة حالياً والتي توفر حزماً إلكترونية منخفضة الطاقة من حوالى ستة إلى عشرة ملايين إلكترون فولت.

مع ذلك، في مثل هذه الطاقة المنخفضة، لا يمكن للحزم أن تخترق بعمق، وتالياً فإن هذا العلاج الفعال للغاية لم يُستخدم حتى الآن إلا في الأورام السطحية، مثل سرطانات الجلد.

لكنّ العلماء الفيزيائيين في المجلس الأوروبي للأبحاث النووية يتعاونون حالياً مع المركز الجامعي لمنطقة فود (CHUV) في مدينة لوزان السويسرية لتطوير آلة قادرة على إرسال شعاع من الإلكترونات من 100 إلى 200 ميغا إلكترون فولت، ما من شأنه القضاء على الأورام التي يصعب الوصول إليها.

تغيير المعادلة
غالباً ما تُعتبر الأورام السرطانية العميقة التي لا يمكن علاجها بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي التقليدي بمثابة حكم مبرم بالإعدام للمرضى.

وقال رئيس قسم الأشعة في مركز «CHUV»، جان بوريس، إن السرطانات التي «لا يمكننا علاجها في الوقت الحالي ستكون الأهداف» التي سيجري التركيز عليها. وأشار إلى أنه بالنسبة لهذه السرطانات «التي قد تمثل ثلث الحالات، فقد يغير ذلك المعادلة».

ويأمل الباحثون خصوصاً في أن تتيح طريقة FLASH، بتأثيرها الأقل ضرراً على الأنسجة المحيطة، مهاجمة الأورام الموجودة في الدماغ أو قرب الأعضاء الحيوية الأخرى.

ويتمثل أحد التحديات في جعل المسرّع القوي مضغوطاً بما يكفي للسماح باستخدامه في المستشفى.

وفي المجلس الأوروبي للأبحاث النووية، خُصصت قاعة كبيرة لمسرّع CLEAR الذي يتطلب 20 متراً لدفع الإلكترونات إلى مستوى الطاقة المطلوب، و20 متراً إضافية لتكييف الحزمة وقياسها وتسليمها.

لكن روبرتو كورسيني يرى أن CERN مزوّد بالقدرة اللازمة «للتسريع في مساحة أصغر». وسيهدف النموذج الأولي الذي يتم تصميمه بالتعاون مع مركز «CHUV» إلى إنجاز المهمة باستخدام آلة بطول 10 أمتار.

وفقاً لكورسيني، فإن هذا الحل «يخفّض التكاليف ويقلّل من استهلاك الطاقة وتنوّعها، ويمكن تثبيته بسهولة في المستشفى من دون الحاجة إلى بناء مبنى كامل».

وقال بوريس إنه من المتوقع أن يبدأ صنع النموذج الأولي في شباط/فبراير 2023، ويمكن أن تبدأ التجارب السريرية على المرضى في عام 2025، «إذا سارت الأمور على ما يرام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتهام مختبرات «ميرك» بالغش بسبب عقار معالجة قصور الغدة الدرقية
اتهام مختبرات «ميرك» بالغش بسبب عقار معالجة قصور الغدة الدرقية
أخصائي تغذية مصري يحذر من الرجيم الكيميائي
أخصائي تغذية مصري يحذر من الرجيم الكيميائي
دراسة تكشف علاقة الإنفلونزا بالسكتة الدماغية
دراسة تكشف علاقة الإنفلونزا بالسكتة الدماغية
النوبات القلبية: علامات مبكرة.. وكيف تتصرف حال إصابة أحدهم؟
النوبات القلبية: علامات مبكرة.. وكيف تتصرف حال إصابة أحدهم؟
مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟
مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا...
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم...
هكذا تُحوِّل الشتاء إلى محرقة للدهون
هكذا تُحوِّل الشتاء إلى محرقة للدهون...
التهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب والعلاج والوقاية
التهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب والعلاج والوقاية...
نظام غذائي صحي لمرضى السكري
نظام غذائي صحي لمرضى السكري...
المزيد
«ألغاز الكون» قد تفتح الطريق لعلاج السرطان
«ألغاز الكون» قد تفتح الطريق لعلاج السرطان...
الباحثون عن الكمال.. مرضى نفسيون
الباحثون عن الكمال.. مرضى نفسيون...
تعرف إلى «سيناريوهات» مستقبل جدري القرود.. أفريقيا في مرمى الخطر
تعرف إلى «سيناريوهات» مستقبل جدري القرود.. أفريقيا في مرمى ......
مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟
مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟...
النوبات القلبية: علامات مبكرة.. وكيف تتصرف حال إصابة أحدهم؟
النوبات القلبية: علامات مبكرة.. وكيف تتصرف حال إصابة أحدهم؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط