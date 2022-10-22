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النوبات القلبية: علامات مبكرة.. وكيف تتصرف حال إصابة أحدهم؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 10:27 صباحا
النوبات القلبية: علامات مبكرة.. وكيف تتصرف حال إصابة أحدهم؟
علامة مبكرة على نوبة قلبية يمكن أن تظهر قبل أشهر من حدوثها (الإنترنت)
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يوضح العلماء أن النوبة القلبية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في الشرايين التاجية.

ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين، وفق «مايو كلينك».

وعلى الرغم من أن النوبة القلبية تحدث غالبا من العدم، إلا أن هناك بعض العلامات الدقيقة التي يمكن أن تظهر «قبل أشهر» من حالة الطوارئ الطبية، حسب «روسيا اليوم».

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ويقوم أحد الخبراء بتفصيل علامة تحذير واحدة، تُعرف باسم التعرق الغزير، الناجم عن المشاكل الطبية الأساسية.

وأوضح الدكتور سوتر زي جيان شو، اختصاصي أمراض القلب في شبكة سوتر هيلث، أن التعرق البارد قد يكون مريبا بشكل خاص.

وأشار الطبيب إلى أن هذا الإحساس المحدد يمكن أن يدق أجراس الإنذار «قبل شهور من حدوث نوبة قلبية فعلية».

الأعراض المبكرة
وقال شو: «بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تظهر الأعراض قبل أشهر أو حتى أكثر من ذلك قبل النوبة القلبية. وبالنسبة للآخرين، قد لا يعانون من أي شيء قبل حدوث نوبة قلبية».

ومع ذلك، غالبا ما يتم إدراج التعرق كعلامة تحذير مبكر من قبل خبراء مختلفين، حيث ينبع العرق الزائد إلى قلبك الذي يضخ الدم عبر الشرايين المسدودة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد، ما يدفع جسمك إلى التعرق للحفاظ على درجة حرارة جسمك منخفضة.

وبصرف النظر عن التعرق، أوضح شو وجود أعراض «نموذجية» أخرى يمكن أن تكون حاملة للأخبار السيئة.

ويمكن أن تشمل الأعراض المبكرة ألم الصدر وثقله وخفقان القلب وضيق التنفس، وأضاف الخبير أنه من «المهم» فحص هذه الأعراض والتحدث مع طبيبك إذا كنت قلقا.

كيف تتصرف؟
إذا فقد شخص وعيه وكنت تعتقد أنه مصاب بنوبة قلبية، فاتصل فورًا برقم الطوارئ المحلي في بلدك، ثم افحصه للتحقق من أنه يتنفس وقلبه ينبض، وإذا لم يكن هناك تنفس أو نبض، عندها فقط ابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وفق «مايو كلينك».

إذا كنت غير مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي، فعليك إجراء الانعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط. أي ادفع صدر الشخص بقوة وسرعة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

إذا كنت مدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي وواثقًا من قدرتك على إجرائه بطريقة سليمة، فابدأ بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء نَفَسَي الإنقاذ.

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