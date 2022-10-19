أخصائي تغذية مصري يحذر من الرجيم الكيميائي

القاهرة - بوابة الوسط

ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمي بالرجيم الكيميائي لإنقاص الوزن أو الحمية الكيمائية ، هو ذلك النوع من الأنظمة الذى يعتمد على نوع واحد من الطعام لفترة محددة ليقوم الجسم بخسارة الوزن وفي التالي يحدثنا عن منافعه وأضراره أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور راضي «يعمل الرجيم الكيميائي على إنقاص الوزن خلال فترة قليلة عن طريق تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومي إلى معدلات منخفضة، وعادة ما يتم الرجيم الكيميائي خلال أسبوع إلى 4 أسابيع، ويهدف إلى خسارة 4 إلى 5 كيلوغرامات أسبوعيا لكنه في هذه الفترة القليلة يمكن التسبب في خلل عام للجسم وفقدان الكثر من الفيتامينات والمعادن، وقد صدرت عدة تحذيرات بناء على أبحاث علمية حول الرجيم الكيميائي، تشير إلى أنه قد يتسبب بعديد المخاطر الصحية إضافة إلى افتقار هذا النوع من الحميات إلى الدليل العلمي فيما يخص خسارة الوزن».

وحذر الدكتور راضي من اتباع هذا النظام على المدى البعيد موضحا أن هذا النظام لا تمتلك مكوناته قيمة غذائية عالية، حيث لا تحتوي الوجبة الواحدة على جميع العناصر الغذائية المطلوبة لنمط غذائي سليم.

ويمكن أن يتسبب في الإصابة بحصى الكلى وقصور وظائف الكبد وتساقط الشعر والإعياء المستمر.

ويضيف الدكتور محمد راضي «إذا كنت مضطرا لاستخدام الريجيم الكيميائي فينصح باتباع نظام غذائي كيميائي لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، ثم اتباع نظام غذائي صحي طبيعي لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، ثم العودة إلى القائمة الغذائية العادية والحفاظ على تكرار الدورة حتى يتم تحقيق خسارة الوزن المثالي دون الإضرار بصحة الجسم».

وأشار أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إلى أن الحرمان من الطعام ليس الحل الأمثل لفقدان الوزن، فقد كشفت دراسة أجريت في جامعة فيرمونت بقسم التغذية عن أن 80% من الأشخاص الذين يفقدون وزنهم يستعيدونه مرة أخرى في غضون عامين فقط من فقدانه، لعدم التزامهم بخطة محكمة لفقدان الوزن واكتفائهم بالحرمان من الطعام.



أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي