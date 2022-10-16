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اختبار سريع لكشف الأمراض الوراثية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 10:40 صباحا
اختبار سريع لكشف الأمراض الوراثية
بعض الأمراض الوراثية لا يمكن اكتشافها مبكرا (الإنترنت)
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تعرف الأمراض الوراثية بأنها أي مرض وراثي ينتج بسبب حدوث خلل في المادة الوراثية للفرد، ويتراوح بين الخلل البسيط والذي يحدث في قاعدة واحدة من DNA إلى الخلل الكبير، الذي يحدث لكروموسوم كامل أو مجموعة من الكروموسومات، حسب العلماء.

وأخيرا، ابتكر العلماء البريطانيون في مصلحة الصحة الوطنية اختبارا سريعا يسمح باكتشاف الأمراض الوراثية المختلفة في فترة وجيزة من الزمن، حسب صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.

وقالت المدير التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية، أماندا بريتشارد، إن هذا الابتكار هو حدث ثوري بالنسبة لنظام رعاية الصحة البريطاني وطب الجينوم، إذ ان الاختبار الجديد سيساعد في التشخيص السريع للمرض لدى الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وإنقاذ حياتهم، وفق «لروسيا اليوم».

- التعديل الجيني ينجح في علاج مرض وراثي

وأوضحت بريتشارد أن مثل هذه الاختبارات كانت تستغرق إلى حد الآن بضعة أسابيع، ما أجّل العلاج الهام لحياة المريض إلى حد بعيد. أما الاختبار الذي طوّره الأخصائيون البريطانيون  فيحلل 22000 جين في جينوم الإنسان لتكون النتائج جاهزة بعد يوميْن.

وسيكون بمقدور الأطباء أن يكتشفوا بواسطة الاختبار السريع تغيّرات في الحمض النووي وحتى عيوبا وراثية نادرة. ويستمر العلماء حاليا في دراساتهم حتى يتقلص وقت انتظار نتائج الاختبار إلى بضع ساعات.

الوقاية من الأمراض الوراثية
بشكل عام حاول القيام بالآتي: الحفاظ على نظام غذائي صحي يقوم على تقليل الأملاح والسكريات والدهون والكحوليات وزيادة تناول الخضراوات والفاكهة. والحفاظ على نشاطك وممارسة الرياضة بشكل منتظم للمحافظة على وزنك ضمن المعدلات الصحية، إذ تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها. وحاول التقليل قدر الإمكان من تعرضك للتدخين السلبي وعدم التدخين، حسب «ويب طب».

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