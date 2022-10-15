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بعد وفاة وإصابة عشرات الأطفال.. إندونيسيا تحظر مكونات دواء للسعال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أكتوبر 2022, 03:49 مساء
بعد وفاة وإصابة عشرات الأطفال.. إندونيسيا تحظر مكونات دواء للسعال
مرياما كوياته، 30 عامًا، تحمل صورة ابنها الراحل موسى، الذي توفي متأثرًا بفشل كلوي حاد، في بانجول عاصمة غامبيا، في 10 أكتوبر 2022 (الإنترنت)
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تحقق السلطات الإندونيسية في إصابات كلى حادة، أودت بحياة أكثر من 20 طفلا في جاكرتا هذا العام، فيما حظرت، السبت، اثنين من مكونات دواء شراب للسعال لهما صلة بوفاة 70 طفلا في غامبيا.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم تداول الغذاء والدواء (بي.بي.أو.إم) إنها تحقق كذلك في احتمال أن يكون هذان المكونان، وهما ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، أحدثا تلوثا لمواد أخرى تستخدم كمذيبات، حسب «رويترز».

وأعلن مسؤولو وزارة الصحة الإندونيسية تشخيص ما لا يقل عن 131 حالة من إصابات الكلى الحادة لدى الأطفال، في جميع أنحاء إندونيسيا هذا العام.

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وتحقق غامبيا والهند في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة، في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بأدوية السعال التي تصنعها شركة ميدين فارماسوتيكالز ومقرها نيودلهي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها وجدت مستويات «غير مقبولة» من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، والتي يمكن أن تكون سامة، في أربعة من منتجات شركة ميدين.

شرط للتسجيل
وقالت هيئة (بي.بي.أو.إم) في بيان «لتوفير الحماية للجمهور، وضعت الهيئة شرطا عند التسجيل يقضي بعدم السماح باستخدام جميع منتجات الشراب الطبي للأطفال والبالغين، التي تحتوي على ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول».

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الصحية الهندية، السبت، إنتاج أدوية السعال والبرد بشركة أدوية مقرها مدينة نيودلهي، بعدما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّها قد تكون متّصلة بوفاة عشرات الأطفال، حسب «سي إن إن عربية».

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