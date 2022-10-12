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هكذا تُحوِّل الشتاء إلى محرقة للدهون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 11:35 صباحا
هكذا تُحوِّل الشتاء إلى محرقة للدهون
الطرق الممكنة ليحافظ الإنسان على وزنه ولياقته البدنية خلال فصل الشتاء (الإنترنت)
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كثيرون يشكون من زيادة الوزن، خلال فصل الشتاء، عندما يدفعهم انخفاض الحرارة إلى تناول الطعام بكميات أكبر من المعتاد لمنح الجسم شعورا بالدفء؛ الأمر الذي يجعلهم يخسرون لياقتهم ويكتسبون وزنا زائدا.

وتثار التساؤلات في فصل الشتاء حول الطرق الممكنة ليحافظ الإنسان على وزنه، دون أن يتأثر بالفصل الذي تصاحبه مشروبات وأطعمة تزيد الوزن، فما هو النظام الغذائي الأمثل للحفاظ على اللياقة البدنية في الشتاء.

يجيب على هذه التساؤلات أخصائي التغذية العلاجية المصري الدكتور محمد راضي.
يقول راضي إن هناك اعتقادا خاطئا عند البعض بأن فصل الشتاء هو فصل زيادة نسبة الدهون واكتساب وزن زائد، وهذا عكس الحقيقي ففصل الشتاء يعد محرقة للدهون حيث كشفت دراسة دنماركية أن الشتاء هو الفصل الأفضل للمساعدة على إنقاص الوزن وحرق مزيد من السعرات الحرارية، لأن مع انخفاض درجة حرارة الطقس يسعى الجسم إلى الحفاظ على درجة حرارته قدر المستطاع، فيقوم بحرق الدهون المتراكمة به، للشعور بالدفء، وبالتالي يحدث فقدان الوزن.

ويشير الدكتور محمد راضي إلى أن هناك أسبابا عديدة لزيادة الوزن في فصل الشتاء مثل النوم لفترات طويلة والمكوث في المنزل، وعدم ممارسة الرياضة، وإهمال شرب كميات كافية من المياه التي تساعد على تنظيف الجسم و تنشيطه وتوازنه، إضافة إلى أن هناك نوعا من أنواع الاكتئاب يسمى بالاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الشتاء يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والحلويات مما يتسبب في زيادة الوزن وذلك فضلا عن اعتقاد الكثير أن الوجبات الدسمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة مثل السحلب والكاكاو تسهم في الشعور بالدفء مما يجعلهم يكثرون من تناولها في ساعات متأخرة دون النظر لسعراتهم الحرارية الكبيرة التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ويؤكد الدكتور محمد راضي على الحرص على ممارسة الرياضة خلال فصل الشتاء بشكل منتظم، لتجنب زيادة الوزن، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد التي تسهم في تدفئة الجسم، دون أن تكون مرتفعة السعرات الحرارية مع تقسيم الوجبات الأساسية إلى 6 في اليوم، أي وجبة كل ثلاث ساعات مع أهمية تناول الفواكه الحمضية، خصوصا فاكهة البرتقال، لأنها تمنح الجسم شعورا بالشبع، وينصح بأن يتم أكلها وليس تناولها كعصائر، وذلك من أجل الاستفادة من الألياف لأجل الشعور بالشبع.

مع ضرورة تناول الأطعمة خالية الدسم، والابتعاد عن الخبز الأبيض، والاعتماد على الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، مع الإكثار بشكل أكبر من الخضروات التي تساعد على الشعور بالدفء، على أن تكون منخفضة السعرات.

ويشير أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي إلى أهمية الابتعاد عن مصادر الاكتئاب الموسمي في الشتاء، وضرورة التعرض للشمس التي تمد الجسم بفيتامين «د»، إذ ربطت دراسات علمية عديدة بين قلة التعرض إلى الشمس في فصل الشتاء وزيادة الوزن، على اعتبار أن قلة التعرض إلى أشعة الشمس تتسبب في تخزين الجسم لمزيد من الدهون.

أخصائي التغذية العلاجية المصري الدكتور محمد راضي
أخصائي التغذية العلاجية المصري الدكتور محمد راضي
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