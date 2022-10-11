Atwasat

هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 11:41 صباحا
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم
هناك أطعمة ومواد تسرق الكالسيوم من عظامك وتسبب هشاشته (الإنترنت)
alwasat radio

يقول العلماء إن جسم الإنسان يمتص الكالسيوم المعدني بشكل أساسي من خلال منتجات الألبان، فيما تعد الخضروات، مثل الشمر والبروكلي من الموردين الجيدين لتقوية الهيكل العظمي.

لكن الاستهلاك المفرط للسكر، يمنع امتصاص واستخدام المعادن ويعطل التمثيل الغذائي لفيتامين (د)، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام، التي يمكن أن تحدث بسبب أدنى ضغط على العظام المسامية أو الإسفنجية، حسب «دويتشه فيله».

- أعراض تشي بنقص في فيتامينات مهمة لجسمك
طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر

وبجانب السكر، هناك أطعمة تسرق الكالسيوم من عظامك وتسبب هشاشته، فتعرف إليها.

الملح والقهوة
الاستهلاك المفرط للملح والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود ضار أيضا. يزيد الكافيين من طرد الكالسيوم من الجسم بينما يمنع أيضا امتصاص المعادن في الأمعاء.

ويعتبر مزيج الكافيين والسكر الموجود في عديد المشروبات الغازية ضارا للعظام بشكل خاص. الأمر نفسه ينطبق على نظام غذائي عالي الملح. فقد أظهر الباحثون أن استهلاك ملعقة صغيرة واحدة فقط من الملح يوميا (2.5 جرام)، قد تكفي للتقليل من كثافة العظام.

حمض الأكساليك
ينصح الأطباء أيضا بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك بشكل زائد. وذلك لأن حمض الأكساليك يشكل مع الكالسيوم، معقدات غير قابلة للذوبان، والتي تفرز عبر الأمعاء وتمنع امتصاص الكالسيوم. ومن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من حمض الأكساليك، على سبيل المثال، هناك: الشمندر أو الشوكولاتة أو عشبة الراوند.

الكولا
تتسبب الكولا أيضا في إتلاف عظامنا، ليس فقط بسبب محتوى السكر المرتفع نسبيا والذي يبلغ 27 غراما لكل علبة (250 مليلتر). وفق المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أظهرت دراسة أميركية أن الفوسفات الموجود في الكولا يمنع امتصاص الكالسيوم في الجسم. كما لوحظ أن استهلاك الكولا اليومي قلل بشكل كبير من كثافة العظام في الوركين، خاصة عند النساء. كما قد يرفع الاستهلاك المفرط من خطر حدوث كسر في عنق عظم الفخذ.

الكحول والسجائر
الكحول والنيكوتين يشكلان أيضا خطرا كبيرا على عظامنا. فمن ناحية، يقلل التدخين من مستويات هرمون الإستروجين، وهو أمر مهم لصحة العظام. ومن ناحية أخرى، فإن كلا المنشطين يضعفان امتصاص الكالسيوم ولهما أيضا تأثير سلبي على التمثيل الغذائي لفيتامين (د).

إضافة إلى ذلك، تحتوي المشروبات الكحولية على السكر. إذ إن هناك مشروبات تحتوي على ما يقرب من 70 غراما من السكر، وهو ما يفوق الحد الأقصى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (WHO) وهو 25 غراما من السكر يوميا.

العقاقير
يمكن أن تتطور هشاشة العظام أيضا نتيجة تناول الأدوية. تحتوي العديد من العقاقير على مكونات فعالة تمنع امتصاص الكالسيوم الكافي من الطعام. وتشمل هذه، على سبيل المثال، الكورتيزون ومخففات الدم وأدوية الغدة الدرقية. والاستخدام طويل الأمد للكورتيزون على وجه الخصوص يسبب هشاشة العظام، ولذلك يجب مناقشة المخاطر المحتملة مع الطبيب قبل التداوي به.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمن الإنساني أولا وأخيرا

الأمن الإنساني أولا وأخيرا
شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير

شاهد.. «في التسعين» يكشف لأول مرة شكل الدوري والموقف النهائي من عودة الجماهير
شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق

شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار بمرزق
«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية

«أكلات ماجدة»: السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

«وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«هنا ليبيا»:

«هنا ليبيا»:
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»

النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير السليم

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مباراة المريخ والتحكيم.. والتحليل غير ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في أفريقيا

مفوض أممي: أغلب المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا عبر ليبيا يأتون من منطقتين في ...
مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)
الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح

الجفاف يدفع 1200 عائلة جنوب العراق للنزوح
مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين

مافيا الاتجار بالبشر تحول ليبيا «محرقة» للمهاجرين
رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات في سورية

رغم المواجهة بالوكالة في أوكرانيا.. جنود روس وأميركيون يتبادلون الصور والضحكات ...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر

علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»

بوتين يتوعد: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا»
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة تفتح الباب أمام تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
دراسة تفتح الباب أمام تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
التهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب والعلاج والوقاية
التهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب والعلاج والوقاية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
توقيت العلاج المناعي.. كلمة السر في علاج سرطان المثانة
توقيت العلاج المناعي.. كلمة السر في علاج سرطان المثانة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات......
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة...
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه...
الأسبرين يقلص انتشار السرطان.. ويقلل مخاطر الوفاة بسببه
الأسبرين يقلص انتشار السرطان.. ويقلل مخاطر الوفاة بسببه...
المزيد
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم...
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر
علماء كنديون ينسفون الفكرة الشائعة عن ألزهايمر...
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي...
توقيت العلاج المناعي.. كلمة السر في علاج سرطان المثانة
توقيت العلاج المناعي.. كلمة السر في علاج سرطان المثانة...
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط