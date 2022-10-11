هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم

القاهرة - بوابة الوسط

يقول العلماء إن جسم الإنسان يمتص الكالسيوم المعدني بشكل أساسي من خلال منتجات الألبان، فيما تعد الخضروات، مثل الشمر والبروكلي من الموردين الجيدين لتقوية الهيكل العظمي.

لكن الاستهلاك المفرط للسكر، يمنع امتصاص واستخدام المعادن ويعطل التمثيل الغذائي لفيتامين (د)، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام، التي يمكن أن تحدث بسبب أدنى ضغط على العظام المسامية أو الإسفنجية، حسب «دويتشه فيله».

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وبجانب السكر، هناك أطعمة تسرق الكالسيوم من عظامك وتسبب هشاشته، فتعرف إليها.

الملح والقهوة

الاستهلاك المفرط للملح والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود ضار أيضا. يزيد الكافيين من طرد الكالسيوم من الجسم بينما يمنع أيضا امتصاص المعادن في الأمعاء.

ويعتبر مزيج الكافيين والسكر الموجود في عديد المشروبات الغازية ضارا للعظام بشكل خاص. الأمر نفسه ينطبق على نظام غذائي عالي الملح. فقد أظهر الباحثون أن استهلاك ملعقة صغيرة واحدة فقط من الملح يوميا (2.5 جرام)، قد تكفي للتقليل من كثافة العظام.

حمض الأكساليك

ينصح الأطباء أيضا بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك بشكل زائد. وذلك لأن حمض الأكساليك يشكل مع الكالسيوم، معقدات غير قابلة للذوبان، والتي تفرز عبر الأمعاء وتمنع امتصاص الكالسيوم. ومن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من حمض الأكساليك، على سبيل المثال، هناك: الشمندر أو الشوكولاتة أو عشبة الراوند.

الكولا

تتسبب الكولا أيضا في إتلاف عظامنا، ليس فقط بسبب محتوى السكر المرتفع نسبيا والذي يبلغ 27 غراما لكل علبة (250 مليلتر). وفق المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أظهرت دراسة أميركية أن الفوسفات الموجود في الكولا يمنع امتصاص الكالسيوم في الجسم. كما لوحظ أن استهلاك الكولا اليومي قلل بشكل كبير من كثافة العظام في الوركين، خاصة عند النساء. كما قد يرفع الاستهلاك المفرط من خطر حدوث كسر في عنق عظم الفخذ.

الكحول والسجائر

الكحول والنيكوتين يشكلان أيضا خطرا كبيرا على عظامنا. فمن ناحية، يقلل التدخين من مستويات هرمون الإستروجين، وهو أمر مهم لصحة العظام. ومن ناحية أخرى، فإن كلا المنشطين يضعفان امتصاص الكالسيوم ولهما أيضا تأثير سلبي على التمثيل الغذائي لفيتامين (د).

إضافة إلى ذلك، تحتوي المشروبات الكحولية على السكر. إذ إن هناك مشروبات تحتوي على ما يقرب من 70 غراما من السكر، وهو ما يفوق الحد الأقصى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (WHO) وهو 25 غراما من السكر يوميا.