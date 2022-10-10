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فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 10:40 صباحا
فوائد صحية وغذائية مذهلة للقرنبيط والبروكلي
البروكلي والقرنبيط (الإنترنت)
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يعد البروكلي والقرنبيط من أهم الخضراوات التي تمد الجسم بما يحتاجه من مواد غذائية، كما أنهما يدخلان في عديد الوصفات الغذائية الخاصة بمن يتّبِعون الحميات الغذائية.

ورغم التشابه في الشكل، إلا أن هناك عددًا من الاختلافات التي تتعلق بالفوائد الغذائية لكل من البروكلي والقرنبيط، حسب «سكاي نيوز».

فوائد البروكلي
يحتوي كوب من البروكلي النيئ على 6 غرامات من الكربوهيدرات وكمية ضئيلة من الدهون و2.57 غرام من البروتين، وفقما ذكر موقع «ليف سترونغ».

وتبلغ السعرات الحرارية في كوب البروكلي 30.9 سعرة فقط، فيما يحتوي على 2.37 غرام من الألياف.

- شوربة البروكلي بالشوفان
شوربة القرنبيط بالشيدر

وبالنسبة للفيتامينات والمعادن، فإن نصف كوب فقط من البروكلي يحتوي على نحو 70% من القيمة اليومية الضرورية من فيتامين «سي» بحسب موقع «هيلث لاين».

كما يتميز البروكلي بأنه غني بفيتامين «كي» الذي يساعد على تخثر الدم وصحة العظام.

ومن مزايا البروكلي الغذائية أيضًا أنه غني بالماء ومضادات الأكسدة ومركبات مثل الكاروتينات والكيرسيتين والسلفورافان، التي أثبتت دراسات تأثيرها الإيجابي للوقاية من السرطان.

فوائد القرنبيط
من حيث المغذيات الأساسية للقرنبيط، يحتوي كوب واحد منه كمية أقل قليلًا من الكربوهيدرات مقارنة بالبروكلي، أي 5.32 غرام، وكمية ضئيلة من الأحماض الدهنية، و2.05 غرام من البروتين، كما أنه منخفض بالسعرات الحرارية بواقع 26.8 سعرة لكل كوب مقابل 30.9 للبروكلي.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين نوعي الخضراوات، بأن البروكلي يحتوي على 28.2 ميكروغرام من فيتامين «أي»، بينما لا يحتوي القرنبيط عليها.

ويقدم البروكلي ضعف كمية فيتامين «سي» التي يحتويها القرنبيط، وكذلك الأمر بالنسبة لفيتامين «كي» بمعدل 92.8 ميكروغرام.

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