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التهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب والعلاج والوقاية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 10:15 صباحا
التهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب والعلاج والوقاية
التهاب الجيوب الأنفية (الإنترنت)
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يشير الأطباء إلى أن التهاب الجيوب ينتج في معظم الأحيان عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، وقد ينجم أيضًا عن ردة فعل تحسسية.

ويُعد التهاب الجيوب مزمنًا إذا استمرت الإصابة به لأكثر من 90 يومًا، فيمالا تزال الأَسبَاب الدقيقة لالتهاب الجيوب المزمن مجهولة، لكن الحالة تنطوي على العَوامِل التي تسبب التهابًا مزمنًا، وفق موقع «أدلة».

تشمل تلك العَوامِل:
الحساسية المزمنة، و السلائل الأنفية، والتعرض للمهيجات البيئية (مثل جزيئات التلوث المحمولة جوًا، ودخان التبغ).

- كل ما تحتاج معرفته عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن

وفي كثير من الأحيان يكون لدى المريض تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب الجيوب، كما يبدو بأن الاستعداد الوراثي يمارس دورًا في الإصابة.

المضادات الحيوية
يعتبر دواء أموكسيسيلين (Amoxicillin) الخيار الأول، وفي حال فشل علاج التهاب الجيوب الأنفية يتم وصف بعض المضادات الحيوية الأخرى الفعالة ضد البكتيريا المقاومة للأموكسيلين، وفق «ويب طب».

في حالة حصول مضاعفات للمرض يتم علاج الجيوب الأنفية بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد في المستشفى.

مضادات الاحتقان
في بعض الأحيان يوصى بإعطاء أدوية مقلصة للأغشية المخاطية مثل نقاط الأنف الموضعيّة التي تعمل على التقليل من احتقان الأنف، ويفضل عدم استخدامها النوع من الأدوية لفترات طويلة.

مضادات الهيستامين
يتم استخدام هذا النوع من الأدوية عندما يكون الرشح ناتج عن الحساسية، إذ يساعد على التقليل من المواد المسببة للحساسية التي يفرزها الجسم.

مضادات الالتهاب
في بعض الحالات الصعبة يتم العلاج بواسطة الستيرويدات التي تعمل على التخفيف من الالتهاب والتورم، كما تساعد على تقليل رشح السوائل وتهوية الجيوب الأنفية.

الجراحة
يتم اللجوء لهذا النوع من العلاج في الحالات الصعبة التي يكون فيها المريض معرض للإصابة بالعديد من المضاعفات، حيث يتم تصريف الخراج وإزالة الوذمات وأية مصدر للعدوى من الجيوب الأنفية.

يمكن الوقاية من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية من خلال ما يأتي:
الابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات برد.
الحفاظ على النظافة العامة وغسل اليدين بشكل مستمر.
تجنب التدخين أو التعرض لهواء ملوث.
استخدام جهاز مرطب للجو.

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