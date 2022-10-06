Atwasat

دراسة تفتح الباب أمام تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 11:35 صباحا
دراسة تفتح الباب أمام تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
الدراسة أجريت في فرنسا على الحيوانات ونشرتها مجلة «أميركان كيميكل سوسايتي» (أ ف ب)
alwasat radio

فتحت دراسة فرنسية الطريق أمام بروتوكول يجعل العلاج الكيميائي لمرضى السرطان أكثر بساطة باعتماد الحقن تحت الجلد بدلا من الحقن الوريدي المتبع راهنا، في حال ثبتت فاعلية هذه الطريقة لدى البشر بعد اختبارها على الحيوانات.

وغالبا ما يقوم علاج السرطان على إعطاء العلاج الكيميائي من طريق الوريد، مما يولد الكثير من التبعات الصحية ويستلزم مكوث المريض في المستشفى، وفق «فرانس برس».

إلا أن دراسة أجريت في فرنسا على الحيوانات ونشرتها مجلة «أميركان كيميكل سوسايتي» أعطت الأمل بجعل الإجراء مبسّطا أكثر. ومن الاحتمالات التي تلحظها لتيسير العلاج اعتماد حقن العلاج الكيميائي تحت الجلد. إلا أن اللجوء إلى هذه الطريقة التي تتسم بسهولة أكبر في التنفيذ وبإزعاج أقل للمريض، غير ممكن في معظم الأحيان لأن المكونات النشطة للعلاج تميل إلى الركود في الأنسجة تحت الجلد فتتسبب بنخره بسبب سميتها العالية.

راحة المرضى
وتوصّل العلماء إلى نهج جديد يهدف إلى تذليل هذه العقبة، من خلال إرفاق المكوّن النشط القليل القابلية للذوبان «باكليتاكسيل» المستخدم على نطاق واسع في العلاج الكيميائي بمُبلمر يتسم بتواؤمه القوي مع الماء، وأتاح ذلك التوصل إلى دواء مضاد للسرطان قابل للذوبان، وبالتالي يمكن أن يمر بسرعة من النسيج تحت الجلد إلى مجرى الدم من دون التسبب بسمّية في الموقع الذي يُحقن فيه.

وخلال التجارب ما قبل السريرية لهذا العلاج الكيميائي الجديد على الفئران، توصل العلماء إلى فاعلية أفضل من الصيغة التجارية للمكون النشط (تاكسول) الذي يتم إعطاؤه من طريق الوريد.

وإذ ذكّر المعد الرئيسي للدراسة مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS) جوليان نيكولا بأن «للعلاج الكيميائي متطلبات لوجستية كثيرة (كتوفير موظفين مؤهلين ودخول المستشفى وسوى ذلك)، وتكلفة عالية»، شدد على أن «الفائدة الرئيسية لهذا النهج الجديد تكمن في تسهيل العلاج الكيميائي وتعزيز راحة المرضى الذين قد يصبحون قادرين على تلقي العلاج في منازلهم».

ومع أن هذا البحث أسفر عن نتائج واعدة على نموذج حيواني، إلا أنه لم يثبت بعد فاعليته على البشر، وهو ما دفع العلماء إلى تأسيس شركة «Imescia» الناشئة، ويأملون في بدء إجراء تجارب سريرية سنة 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة فمك قد تشير إلى 4 أمراض قاتلة
حالة فمك قد تشير إلى 4 أمراض قاتلة
«الجودة» سر التغلب على الحساسية تجاه الطقس
«الجودة» سر التغلب على الحساسية تجاه الطقس
السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب
السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب
«مَجين الإنسان البدائي» يمنح سفانتي بابو «نوبل للطب»
«مَجين الإنسان البدائي» يمنح سفانتي بابو «نوبل للطب»
دراسة تكشف علاقة حمض الفوليك بـ«الانتحار»
دراسة تكشف علاقة حمض الفوليك بـ«الانتحار»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات......
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة...
طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر
طبيب ينصح بتناول «الطعام غير الصحي».. من وقت لآخر...
جائزة «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين
جائزة «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين...
المزيد
دراسة تفتح الباب أمام تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
دراسة تفتح الباب أمام تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان...
نظام غذائي صحي لمرضى السكري
نظام غذائي صحي لمرضى السكري...
دراسة: بعض ملوثات الهواء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
دراسة: بعض ملوثات الهواء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي...
دراسة تكشف علاقة حمض الفوليك بـ«الانتحار»
دراسة تكشف علاقة حمض الفوليك بـ«الانتحار»...
«مَجين الإنسان البدائي» يمنح سفانتي بابو «نوبل للطب»
«مَجين الإنسان البدائي» يمنح سفانتي بابو «نوبل للطب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط