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دراسة تكشف علاقة حمض الفوليك بـ«الانتحار»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 10:32 صباحا
دراسة تكشف علاقة حمض الفوليك بـ«الانتحار»
دراسة طبية حديثة تربط بين تناول حمض الفوليك بوصفة طبية وانخفاض معدلات الانتحار (الإنترنت)
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تقوم الفولات (فيتامين B-9) بدور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان، وتساعد الخلايا على النمو وعلى أداء وظائفها بشكل صحي، حسب ما يوضح العلماء، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد.

وأخيرا، ربطت دراسة طبية حديثة بين تناول حمض الفوليك بوصفة طبية وانخفاض معدلات الانتحار، وفق «سكاي نيوز».

ودققت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة شيكاغو الأميركية، ونشرت نتائجها في مجلة «غاما للطب النفسي»، بيانات 800 ألف أميركي، حصلوا على وصفات طبية تتضمن حمض الفوليك بين العامين 2012 و2017.

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ووجد الباحثون أن تناول حمض الفوليك بوصفة طبية، قد خفض احتمالية لجوء عينة الدراسة لإيذاء النفس أو محاولة الانتحار بنسبة 44%.

وكان هناك ما يقل قليلا عن خمس حوادث من محاولة الانتحار وإيذاء النفس لكل 100 ألف شخص كل شهر، بالمقارنة مع معدل يزيد على 10 لكل 100 ألف شخص خلال الأشهر التي لم يكن فيها هؤلاء يستخدمون حمض الفوليك.

العوامل الأخرى
وعندما وازن الباحثون العوامل الأخرى مثل العمر والجنس وتاريخ تقييمات الصحة العقلية، كان استخدام حمض الفوليك لا يزال مرتبطا بانخفاض بنسبة 44% بمخاطر محاولة الانتحار وإيذاء النفس.

وقال كبير الباحثين روبرت جيبونز، الأستاذ في جامعة شيكاغو: «لإثبات أن حمض الفوليك له تأثير مباشر على السلوك الانتحاري، فسوف يتطلب الأمر تجربة إكلينيكية واسعة».

وأضاف جيبونز: «النتائج التي توصلنا إليها لا تثبت أن حمض الفوليك في حد ذاته يقلل من مخاطر الانتحار»، حسبما نقلت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وتابع: «حمض الفوليك غير مكلف ومتوفر على نطاق واسع وليس له آثار جانبية. إذا تم تأكيد كون هذه العلاقة سببية، فعلينا التفكير في كل الأرواح التي يمكن إنقاذها».

وربطت أبحاث سابقة مستويات حمض الفوليك المنخفضة في الدم بالاكتئاب.

وعند تقييم مرضى الاكتئاب، يطلب بعض المتخصصين في الصحة العقلية إجراء اختبارات الدم لقياس معدل حمض الفوليك، وكذلك الفيتامينات «دال» و«بي 12»، إذ جرى ربط نقص هذه العناصر الغذائية بأعراض الاكتئاب أيضا.

تبلغ جرعة الفولات اليومية الموصى بها للبالغين 400 ميكرو غرام. ويجب نصح النساء البالغات اللاتي يخططن للحمل أو قد يصبحن حوامل بالحصول على 400 إلى 1000 ميكرو غرام من حمض الفوليك يوميا، حسب «مايو كلينك».

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