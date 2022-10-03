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السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 12:09 مساء
السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب
سفانتي بابو (الإنترنت)
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مُنحت جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، الإثنين، للسويدي سفانتي بابو (67 عاما) لدوره في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو «أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين»، وفق «فرانس برس».

-  نوبل الطب للأميركيين ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان

وفي العام الماضي، تقاسم الأمريكيان ديفيد جوليوس وآردم باتابوتيان جائزة نوبل في الطب، لدورهما في اكتشاف مستقبلات درجة الحرارة واللمس، وأدت النتائج التي تمخضت عنها أبحاث العالِمَين إلى فك شفرة الآليات الأساسية التي تقوم عليها بيولوجيا الحواس.


 

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