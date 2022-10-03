«الجودة» سر التغلب على الحساسية تجاه الطقس

القاهرة - بوابة الوسط

قد تعود حساسيتك تجاه الطقس إلى أن جسمك فقد قدرته على التكيف مع الظروف الجوية المختلفة، ولو جزئيا.

والأعراض الأكثر شيوعا التي يشكو منها «الحساسون تجاه الطقس» الصداع والصداع النصفي والتعب والإرهاق وآلام المفاصل واضطرابات النوم.

ويحدث ذلك عندما تقضي وقتا طويلا في غرفة مكيفة طوال الوقت، لكن لا تقلق فهناك نصائح يمكنك اتباعها لزيادة مقاومة جسمك ضد الحساسية تجاه الطقس، وفق «دويتشه فيله».

- تفاقم الحساسية الموسمية بسبب أحوال الطقس

جودة الهواء: من يقضي وقته في الهواء الطلق كثيرا، فإنه يزيد من مقاومة جسمه ضد تأثيرات الطقس. ومن الأفضل استغلال الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق في ممارسة رياضة، ولو كانت خفيفة، مثل المشي أو الجري. لكن تأكد من ارتداء ملابس مناسبة، خصوصا في البداية.

جودة النوم: يحتاج الجسم إلى النوم لتجديد طاقته وتقوية مناعته. ومن الأفضل أن يكون لديك إيقاع نوم منتظم وأن تستيقظ في الصباح الباكر، فإن لذلك تأثيرا في زيادة مقاومة الجسم ضد تغيرات الطقس.

جودة الغذاء: يساعد النظام الغذائي المتوازن أيضا الجسم على التكيف بشكل أفضل مع تأثيرات الطقس. وينصح بأن يكون النظام الغذائي معتمدا على الوجبات المنزلية الصحية. كما ينصح بالابتعاد عن تناول بعض الأشياء، خصوصا تلك التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول، لأنها تزيد حساسية الجسم تجاه التغيرات الخارجية، ومنها الطقس.